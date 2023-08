Pizza bald 20 Euro? Gastro-Experten erwarten drastischen Preisanstieg im Restaurant

Von: Robin Dittrich

Ab dem Jahr 2024 steigt die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von sieben auf 19 Prozent an. Gastro-Experten erwarten daraufhin einige Schließungen.

Bremen – Im Zuge der Corona-Pandemie wurde die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf Speisen von 19 auf sieben Prozent reduziert. Diese Regelung läuft Ende 2023 aus, Experten rechnen daraufhin mit starken Preisanstiegen – kostet die Pizza bald 20 Euro?

Mehrwertsteuer in Restaurants und Imbissen steigt wieder – wird Essengehen teurer?

Für viele Hotels und Gaststätten verläuft die Sommersaison bisher noch verhalten. Wie Olaf Schöpe, Präsident des Landesverbandes des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) sagte, sehe es vor allem in ländlicheren Regionen eher schlecht aus. Vor allem die aktuelle Preisentwicklung führt dazu, dass Menschen eher auf ihre Ausgaben achten. Viele können und wollen sich häufiges Essengehen nicht mehr leisten – Currywurst, Eis und Co. werden schlichtweg zu teuer.

Ab dem Jahr 2024 steigt die Mehrwertsteuer für Gaststätten erneut auf 19 Prozent an. Speisen wie Pizza könnten dann deutlich teurer werden. © Arno Burgi/dpa

Trotz höherer Preise sind die Umsätze von Hotels und Gaststätten 20 Prozent niedriger als noch 2019, sagte Ellen Russig, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree. Der Dehoga-Präsident Schöpe forderte deshalb erneut, dass der reduzierte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf die Preise in der Gastronomie beibehalten werden müsse. Geschehe das nicht, müssten laut Schöpe viele Restaurants und Hotels dichtmachen. Erst im vergangenen Jahr wurde vom Bundesrat beschlossen, die sieben Prozent bis Ende 2023 beizubehalten.

Pizza könnte bald 20 Euro kosten – viele Betriebe müssen dichtmachen

In den zwei Corona-Jahren verlor die Hotel- und Gastronomiebranche in Deutschland nach eigenen Angaben 36.000 Unternehmen – das sind knapp 16 Prozent aller Betriebe, sagte Olaf Schöpe. Gastronomen warnen gegenüber Focus online vor einer Preisexplosion, wenn die Mehrwertsteuer 2024 erneut auf 19 Prozent steigen sollte. „Sollte es so kommen, müssten wir leider die Preise entsprechend erhöhen“, sagte Martin Schlüter vom Reissdorf am Hahnentor in Köln.

Eine Preiserhöhung könnte dazu führen, dass eine Pizza Verbraucher dann knapp 20 Euro kosten könnte, wenn sie heute noch bei 16 oder 17 Euro liegt. „Das ist unsozial, weil sich viele Geringverdiener das nicht mehr leisten können und treibe viele Gastwirte in den Ruin“, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Für ihn ist ungerecht, „dass der nachhaltige Wirt mit Porzellangeschirr dann mit 19 Prozent besteuert wird, der Drive-in, wo das Essen mit Wegwerfverpackung beim Autofenster reingereicht wird, nur mit 7 Prozent.“