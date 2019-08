Aldi ändert Flaschen-Verpackungen - Kundin verzweifelt daran total

Es ist schon wieder toll, dass niemand darauf kommt, dass man in Deutschland Wasser in einer stabilen "Rohr Verpackung" ins Haus geliefert bekommt, mit einem Verschluss den zig tausend mal öffnen und wieder verschließen kann.

Dann gibt es auch noch Glas, was sich wenn dann nur endgültig verformt. Dieses Glas soll sich ja auch positiv zur Wasserqualität verhalten und keine GlasStoffe an die Flüssigkeit abgeben, im Gegensatz zum Plastik.