Aldi-Hoodie nahezu ausverkauft – bei Ebay-Kleinanzeigen wird schon das Doppelte verlangt

Von: Johanna Werning

Tausende Kunden wollten am 25. Mai den neuen Aldi-Hoodie kaufen – oft gab es enttäuschte Gesichter (IDZRW-Montage). © YAY Images / Imago & Aldi Süd

Aldi-Hoodie: Innerhalb kürzester Zeit war das Sweatshirt bei Aldi Süd so gut wie ausverkauft. Bei Ebay-Kleinanzeigen machen jetzt manche ein Geschäft daraus.

Köln – Dass Kleider, Hosen und Pullover von Luxusmarken wie Balenciaga oder Louis Vuitton innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind, ist kein Einzelfall – dass Pullover von Aldi Süd allerdings innerhalb eines Tages offenbar restlos ausverkauft sind, hingegen schon. Am Mittwoch, 25. Mai, brachte der Supermarkt-Gigant die neue „ALDImania-Kollektion“ in seine Filialen. Und neben verschiedenen Sneakersocken gibt es auch einen sehr begehrten Hoodie, wie 24RHEIN berichtet.

Aldi-Hoodie in vielen Aldi-Süd-Filialen bereits ausverkauft

Der Preis: 19,99 Euro. Am Mittwoch gab es direkt einen Ansturm auf den Hoodie. Das bestätigt Aldi Süd gegenüber 24RHEIN. „Auch bei der aktuellen ALDImania-Kollektion handelt es sich um eine limitierte Kollektion, die je nach Filiale sehr schnell ausverkauft sein kann.“ Das war zum Beispiel in Köln der Fall. Dort war der Pullover teilweise innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

Das Design des Aldi-Hoodies: Ein grauer Kapuzenpullover mit einem besonderen Aldi-Logo auf der Brust

Das Aldi-„A“ im Aldi-Süd-Style auf dem Hoodie ist nicht hellblau, sondern wird aus allen Farben des Aldi-Süd-Logos gebildet

Die fünf Aldi-Süd-Farben sind auch auf den Manschetten beider Ärmel als Streifen zu sehen

Aldi-Hoodie für 19,99 Euro beim Discounter – Ebay Kleinanzeigen-Angebote doppelt so teuer

Wie viele Hoodies überhaupt in den Verkauf gegangen sind, verrät Aldi Süd allerdings nicht. Lediglich heißt es, dass auch die aktuelle Kollektion von den Kundinnen und Kunden „gut angenommen wird“. So gut, dass nun offenbar auch die ersten Nutzer von Ebay Kleinanzeigen mitverdienen wollen.

Gleich mehrere Angebote gibt es bereits am Mittwochabend. Besonders krass: Teilweise verlangen die Verkäufer mehr als das Doppelte vom eigentlichen Verkaufspreis. In Würzburg wird zum Beispiel ein Aldi-Hoodie in Größe L oder M für jeweils 40 Euro angeboten. Der Versand kostet noch einmal extra, und zwar sechs Euro.

Der Aldi-Hoodie wird bei Ebay Kleinanzeigen für das Doppelte angeboten (Screenshot) © Ebay Kleinanzeigen/Screenshot & 24RHEIN

Damit ist der Verkäufer nicht allein. Gleich mehrere Aldi-Hoodies der aktuellen Kollektion werden auf Ebay Kleinanzeigen angeboten. Die Preisspanne liegt dabei größtenteils zwischen 30 und 40 Euro. Dabei hat Aldi die Pullover für viel weniger verkauft. Der Verkaufspreis lag bei 19,99 Euro – für die Verkäufer somit ein mehr als gutes Geschäft. Aldi-Fans schauen allerdings in die Röhre und müssen tief in die Tasche greifen. (jw)