Aldi eröffnet erste Filialen in beliebter Urlaubsregion - weitere sollen folgen

Von: Stella Henrich

Teilen

Aldi Filiale auf den Kanaren sehen genauso aus wie hierzulande. Der Discounter setzt beim Bau seiner Filialen auf Nachhaltigkeit. (Symbolbild) © Aldi Nord

Lebensmitteldiscounter Aldi zieht es in eine Urlaubs-Region. Das Essener Unternehmen eröffnet jeweils vier Filialen auf Gran Canaria und Teneriffa. Vier weitere sollen in Kürze folgen.

Kanarische Inseln ‒ Discounter Aldi macht sich breit und expandiert auf die Kanarischen Inseln. Die Urlauber dürfte das freuen. Schließlich ist es gut zu wissen, wo man für sein Geld bei steigender Inflation und verschärften Preisdruck bei Lebensmitteln sich die Produkte des täglichen Bedarfs - auch im Urlaub - noch leisten kann. Wie eine aktuelle Studie der Gesellschaft für Konsumentenverhalten (GfK) zeigt, kaufen die Verbraucher ihre Produkte deshalb häufiger bei Aldi, Lidl und Co als im Supermarkt, berichtet die Lebensmittel Zeitung. Weil die Discounter in Summe immer noch günstiger seien als die Super- und Biomärkte.

Ab sofort können also die Nussbeisser-Schokolade und viele weitere Aldi Eigenmarken auch auf den spanischen Inseln gekauft werden. Das Sortiment führe auch rund 330 regionale Produkte, die von den Inseln stammten, teilt Aldi mit. Die Urlauber finden die Märkte auf Teneriffa in den beliebten Ausflugszielen San Cristóbal de La Laguna und Arafo, auf Gran Canaria in Las Palmas de Gran Canaria und Telde.

Aldi expandiert: Selbe Filialen wie in Deutschland

Die Insel-Märkte sind nach dem aktuellen Filialkonzept gestaltet, das die Kunden auch aus Deutschland kennen. Der Discounter beschreibt das so: „Der Fokus liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren“, heißt es einer Aldi-Meldung zu den Expansionsplänen. Die Verkaufsfläche betrage 1.300 Quadratmeter.

Aldi expandiert: Vier weitere Märkte sollen folgen

Und damit hat das Unternehmen noch lange nicht genug. „Schon jetzt können sich Inselbesucher auf weitere Märkte freuen, denn bereits in Kürze kommen vier zusätzliche Filialen hinzu: drei in Teneriffa und eine in Puerto del Rosario auf Fuerteventura“, teilt Aldi-Sprecherin Silvia Segarra auf der Webseite des Discounters mit. Insgesamt gäbe es damit 366 Aldi-Märkte in Spanien.

Im Urlaub so einfach einkaufen wie daheim. Aldi Nord eröffnet die ersten vier Märkte auf den Kanarischen Inseln. © Aldi Nord

Übrigens ist der Discounter Lidl bereits mit 630 Märkten ebenfalls auf der Iberischen Halbinsel vertreten. Darunter auch Teneriffa, Fuerteventura und Lanzarote. Seit über 25 Jahren gibt es Lidl bereits in Spanien, berichtet Deutschlandfunk.de. Mit einem Investitionsbudget von 1,5 Mrd. Euro will der Discounter dort in den kommenden Jahren weitere 150 Märkte eröffnen und hat dabei vor allem die Region Madrid im Blick.

Den deutschen Urlaubern gefällt es offenbar gut, „alte Bekannte“ im Urlaub anzutreffen. Denn selbst auf Reisen wird munter und lustig gepostet und getwittert in den sozialen Netzwerken. Erst vor Kurzem wunderten sie sich, dass es Sonnenblumenöl in Hülle und Fülle in den Märkten Europa von Aldi, Lidl und Co gäbe, was hierzulande schon lange in den Discountern aufgrund des Ukraine-Kriegs zur Mangelware in den Regalen gehört.

Welche Kanareninsel ist die richtige für mich? Fotostrecke ansehen

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.