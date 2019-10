Aldi-Kunde macht Ekel-Fund - dann zieht er drastische Konsequenz

"Er kündigt an, in Zukunft keine Wurst mehr bei Aldi zu kaufen"

Wieder mal eine Reißerische überschrift für einen Artikel in dem eigentlich nur blödsinn steht. Dass liest sich als hätte ALDI dass zeug selbst produziert, in Wahrheit können die genauso wenig dafür wie der Kunde. Da muss man schon den Hersteller beschuldigen und nicht den großhändler der Palettenweise davon umsetzt und deshalb nicht jedes einzelne Glas unters Mikroskop legen kann.

Die Überschrift ließ vermuten, dass da Stierhoden, ein abgetrennter Finger oder ein lebendiger Skorpion drin gewesen wäre.

Also ich habe noch nie Wurst im Glas gekauft, dafür gibts Metzger.

Und natürlich kann das Aldi weder überprüfen noch hundertprozentig ausschließen. Aldi würde das Glas bestimmt anstandslos umtauschen, allerdings kann der Kunde ja auch das Zeug falsch gelagert haben, das Glas unbemerkt einen Schlag abbekommen haben, so dass etwas Luft reingekommen ist oder was weiß ich.

Also eigentlich ist das keinen Beitrag in sozialen Netzwerken wert, erst recht keinen Zeitungsbericht und meine Zeit ist mir jetzt auch zu schade, da noch ausführlicher drauf einzugehen. Habe die Ehre.