Aldi-Kundin verlässt Laden – und findet wütende Botschaft auf Corona-Maske an der Autoscheibe

Von: Kai Hartwig

Diese Masken-Botschaft klemmte unter dem Heckscheibenwischer des Autos einer Hundebesitzerin. © Screenshot / twitter.com/Grummeldackel

Ein Hund, den eine Aldi-Kundin in ihrem Auto lässt, sorgt für Ärger. Die Dackel-Halterin bekommt eine wütende Botschaft. Das will sie nicht auf sich sitzen lassen.

Höxter – Die Zahl der Hundebesitzer in Deutschland ist beachtlich. Laut einer Umfrage des Industrieverbands Heimtierbedarf befanden sich 2021 in 21 Prozent der deutschen Haushalte insgesamt 10,3 Millionen Hunde.

Die Vierbeiner gehören für die meisten ihrer Herrchen und Frauchen quasi zur Familie. Sie werden liebevoll gepflegt und sind wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens. Vor einem Supermarkt musste eine Hundebesitzerin aus dem Kreis Höxter (Nordrhein-Westfalen) nun feststellen, dass auch andere Menschen stets um das Tierwohl besorgt sind.

Aldi: Kundin lässt ihren Dackel im Auto und bekommt Masken-Botschaft – „Der arme Hund“

Die Frau wollte nur schnell in eine Aldi-Filliale gehen, um einzukaufen. Ihr Dackel blieb derweil im Auto. Als sie den Discounter wieder verließ, befand sie eine Corona-Maske an der Scheibe ihres Autos. Darauf stand eine klare Botschaft: „Nächste Mal Fenster aufmachen. Nächste Mal rufe ich die Polizei!! Der arme Hund!!!“

Via Twitter postete die Hundebesitzerin ein Bild des beschrifteten Mund-Nasen-Schutzes. Und schrieb dazu: „Klemmte eben am Heckscheibenwischer. Spoiler: 9 Grad. Regen und dunkle Wolken. Ich 10 Minuten im Aldi.“

Hat der besorgte Bürger (oder die besorgte Bürgerin) es da etwas übertrieben mit ihrer Masken-Botschaft? Klar, bei Sonne und Hitze den Hund im Auto lassen, ist auch schon nach wenigen Minuten Quälerei für das Tier. Doch bei eher kühlen Temperaturen ist das Experten zufolge nicht besorgniserregend.

Aldi-Kundin wehrt sich gegen Masken-Botschaft – „Lasse Dackel bei Sonnenschein nicht im Auto“

Laut dem Portal Planethund.com kann ab einer Temperatur von 20 Grad das Auto für Hunde zur Todesfalle werden. Selbst bei einem einen Spalt geöffneten Fenster heizen sich die Autos so schnell auf. Schon bei 20 Grad Außentemperatur kann es nach nur 10 Minuten im Auto 27 Grad warm sein, nach einer Stunde sogar bis zu 46 Grad.

Glaubt man den Ausführungen der Twitter-Userin, waren es nur 10 Grad – eine vertretbare Wetterlage, um den Hund im Auto zu lassen. Fehlende Tierliebe scheint in diesem Fall eher unwahrscheinlich. Zumal die Hundehalterin ihrem Dackel einen eigenen Twitter-Kanal erstellte, wo der Aldi-Vorfall auch gepostet wurde. Dort ergänzte das Dackel-Frauchen unter ihrem Tweet: „Natürlich lasse ich den Dackel bei Sonnenschein NICHT im Auto. Auch nicht für fünf Minuten.“

Aldi: Kundin lässt Hund im Auto und wird beschimpft – Twitter-User verteidigen sie

Andere Twitter-User nahmen sie in Schutz. Einer schrieb: „Ich wurde auch schon mal angemacht, dass das Auto sich binnen zehn Minuten auf Backofen hochheizen kann. Was per se auch stimmt. Halt nur nicht im Januar bei Schneeregen.“

Eine Nutzerin spottete: „Aber... der arme Hund, Mensch. Denkt denn gar keiner an den? Der muss da raus. In den Regen. Unbedingt! Weil: der arme Hund!!!“ Eine weitere meinte: „Oh das hatte ich auch schon. Da war nicht mal ein Hund im Auto. Nur die Box. Bei Regen im Herbst.“

Grundsätzlich ist es lobenswert, dass aufmerksame Menschen ein Auge auf Tiere im Auto und deren Wohlergehen haben. Doch in diesem Fall scheint es so, als habe sich da jemand etwas übereifrig verhalten. Unterdessen sorgte eine geklaute Labrador-Hündin in München für eine große Instagram-Suchaktion – die in einem Krimi-Finale endete. (kh)