„Kurzfristige Aussichten für Ökolandbau auch 2023 verhalten zu beurteilen“

Oft „gleich teuer“: Dennoch profitieren Aldi und Lidl vom neuen Bio-Kaufverhalten

Von: Ines Baur

Biolebensmittel gehören für viele zum Einkauf dazu - es sei denn, sie sind nicht zu teuer (Symbolbild). © Sven Hoppe/dpa

Bio-Eier, Bio-Milch, Bio-Gemüse. Bio-Produkte gehören schon länger für viele zum Einkauf dazu. Gilt das auch in Zeiten von Preissteigerungen und Inflation?

München/dpa - Ukrainekrieg, Energiekrise und Lieferkettenprobleme sorgen bei Lebensmitteln zu einer enormen Preissteigerung. Das wiederum führt dazu, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher weniger Geld ausgeben und günstiger einkaufen wollen. Oder müssen. Viele gehen weg vom vermeintlich hochpreisigen Bio, hin zum Discounter.

Weniger Bio-Lebensmittel, dafür mehr Discounter

„Der deutsche Öko-Markt schrumpfte 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte“, heißt es in einem Marktbericht des Deutschen Bauernverbands zum Jahreswechsel. Bis Ende Oktober sei der Öko-Umsatz um 4,1 Prozent gesunken. Dennoch werde er 2022 mit voraussichtlich 15 Milliarden Euro immer noch 2,7 Milliarden Euro über dem Niveau von 2019 liegen. Es ging zwar bergab, doch habe der Bio-Markt das hohe Umsatzwachstum aus der Anfangszeit der Corona-Pandemie in der jetzigen Krise halten können.



Bio-Käufer erledigen ihre Einkäufe wohl verstärkt bei Discountern wie Aldi, Lidl und Co. Die seien nicht nur generell, sondern auch bei Bioprodukten Gewinner eines „Trends zum Billig-Einkauf“ geworden. So heißt es in dem Bericht, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In anderen Supermärkten sei der Öko-Umsatz nach Marktforschungsdaten in etwa gleich geblieben.

Beim Naturkostfachhandel und im Direktverkauf jedoch dramatisch gesunken. „Viele Öko-Produkte sind im Discounter nur geringfügig preiswerter oder gleich teuer.“ Doch das Preisimage lenkt das Konsumverhalten wohl offenbar mehr als echte Preiskenntnis, so die Experten.



Das veränderte Kaufverhalten bekommen Biomärkte und Einzelgeschäfte zu spüren. Biomarktkette Basic beispielsweise ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Das Unternehmen hat beim Amtsgericht München ein Schutzschirmverfahren beantragt, um sich zu sanieren.

„Kurzfristige Aussichten für Ökolandbau auch 2023 verhalten zu beurteilen“

Insgesamt seien die kurzfristigen Aussichten für den Ökolandbau auch für 2023 verhalten zu beurteilen. Bei einem Wiederanspringen der Konjunktur oder wieder besseren Verbrauchereinkommen dürfe aber mit einem Nachfragewachstum gerechnet werden, heißt es im Bericht. Im Jahr 2021 war der Bio-Umsatz nach Angaben des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft auf fast 16 Milliarden Euro gestiegen, das war ein Plus von knapp sechs Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2020.

Weniger Bio ist auch keine Lösung

Der Rückgang von Biolebensmitteln hat neben dem finanziellen Aspekt noch einen weiteren. Jede Art von Landbewirtschaftung und Lebensmittelproduktion hat Auswirkungen auf die Umwelt. Folgewirkungen der ökologischen Landwirtschaft beeinträchtigen Ressourcen weit weniger als eine konventionelle Bewirtschaftung und seien in Teilen ausgesprochen positiv, schreibt der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. „Biolebensmittel dienen dem Umwelt- und Tierschutz“, schreibt auch das Umweltbundesamt. Sie helfen, die mit der konventionellen Landwirtschaft verknüpften Umweltbelastungen zu reduzieren. Anbau und Herstellung von Biolebensmitteln sind in der EG-Öko-Basisverordnung geregelt. Wichtigste Merkmale seien der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und auf leicht lösliche mineralische Düngemittel sowie eine möglichst artgerechte Tierhaltung. Geht der Umsatz der Bio-Lebensmittel zurück und müssen deswegen Bio-Landwirte aufgeben, dürfte das negative Auswirkungen auf die Umwelt mit sich bringen.