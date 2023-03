Von „Gut“ bis „Sehr Gut“: Diese Eigenmarken-Produkte von Aldi überzeugen

Von: Romina Kunze

Teilen

Eigenmarken sind zwar günstiger, aber nicht so hochwertig wie Marken-Produkte? Aldi beweist das Gegenteil; und holt bei Stiftung Warentest und Öko-Test Bestnoten.

Kassel – Wenn es ums Essen geht, streiten sich bekanntlich gerne die Geister. Bei vielen darf längst nicht alles auf den Teller; und dementsprechend auch nicht in den Einkaufskorb. Neben persönlichen Vorlieben bestimmen oftmals auch die im Zuge der Inflation gestiegenen Lebensmittelpreise, was gekauft wird und was in den Supermarkt-Regalen bleibt. Vermehrt wird zu den günstigeren Eigenmarken gegriffen.

Doch die Eigenmarken haben oft den Ruf weg, qualitativ mit großen Markennamen nicht mithalten zu können. Ein Vorurteil? Öko-Test und Stiftung Warentest haben das unter die Lupe genommen und den Vergleich von No-Names und Markt-Riesen untersucht. Die Ergebnisse dürften den einen oder anderen überraschen.

Von „Gut“ bis „Sehr Gut“: Bei einem Lebensmittel holt Aldi die Bestnoten

Im Volksmund heißt es: Qualität hat ihren Preis. Im Supermarkt trifft das nicht zwangsläufig zu, wie sich auch durch die Teststudien der beiden Verbraucherorganisationen gezeigt hat. Die Stiftung Warentest hat für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „test“ (2/2023) die Bewertungen von 1414 Lebensmitteln aus 58 Tests ausgewertet. Das Resultat: In Sachen Milch sind die Eigenmarken-Produkte von Aldi unschlagbar. Beim Preis mancher Produkte bekommt Aldi indes ordentlich Konkurrenz.

Bei sechs Produkte der Aldi-Eigenmarke können Verbraucher getrost zugreifen. Sie haben Bestnoten von der Stiftung Warentest und Öko-Test erhalten. (Symbolfoto) © Martin Wagner/imago/Symbolbild

Drei Vollmilch-Produkte der Aldi-Eigenmarken haben in Qualität und Preis überzeugt und den Discounter in der Hinsicht zum Testsieger gekrönt. Insgesamt schnitt Aldi im Test als zweitbester Supermarkt ab: Mit einem Qualitätsurteil von 2,6 lag er knapp hinter dem Discounter-Konkurrenten Lidl (2,4) und ließ Rewe und Edeka hinter sich (je Gesamtnote von 2,7).

Aldi weiß mit seinen Eigenmarken aber auch bei weiteren Produkten zu überzeugen

Nicht nur, wer Milch einkaufen möchte, kann dem Test nach also getrost die nächste Aldi-Filiale ansteuern. Auch, wer Hygiene-Produkte sucht oder Katzenfutter braucht. Denn: Drei weitere Angebote aus dem Aldi-Sortiment erhielten die Benotung „Sehr Gut“ oder „Gut“.

Die sechs Eigenmarken-Testsieger aus dem dauerhaften Aldi-Sortiment im Überblick:

Milsani Vollmilch 3,5 % (je 1-l-Packung 1,15 Euro) – Testergebnis „Gut“

Fair & Gut Vollmilch 3,5 % – Testergebnis „Sehr Gut“ (je 1-l-Packung 1,35 Euro) – Testergebnis „Sehr Gut“

Gut Bio, Bio-Vollmilch 3,8 % (je 1-l-Packung 1,35 Euro) – Testergebnis „Gut“

Cachet Katzenfutter: Saftiges Ragout mit Pute & Pilzen Wild & Geflügel (je 100 g 0,30 Euro) – Testergebnis „Gut“

Lacura Abschminktücher (je Packung 0,89 Euro) – Testergebnis „Sehr Gut“

Delikato Tomatenketchup (je 500 ml 1,89 Euro) – Testergebnis „Gut“

Verschiedene Sorten Tomaten-Ketchup standen zuletzt schon bei Öko-Test auf dem Prüfstand. Auch da hatte sich mitunter gezeigt, dass die Höhe des Preises nicht immer Auskunft über die Qualität oder die Nachhaltigkeit eines Produktes gibt. Und auch, dass nicht immer nur Produkte mit bekannten Namen überzeugen. (rku)