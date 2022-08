Aldi auf der Insel in der Top4: Das überzeugt die Briten - auch Lidl kann punkten

Von: Stella Henrich

Der Discounter Aldi kommt bei britischen Verbrauchern immer besser an. Auch Lidl soll der Konkurrenz auf der Insel Marktanteile abgenommen haben. Aldi punktet bei den Verbrauchern vor allem mit seinen Top-Preisen.

München ‒ Aldi ist in Großbritannien weiter auf Erfolgskurs. Das berichtet die Lebensmittel Zeitung (LZ). So habe der Discounter die Lebensmittelkette Morrisons als viertgrößten Lebensmittelhändler auf der britischen Insel überholt, zitiert die LZ das Marktforschungsunternehmen Kantar Worldpanel. Neuesten Zahlen zufolge sei der Marktanteil des Discounters in den vier Wochen bis zum 7. August auf 9,2 Prozent gestiegen. Morrisons käme auf 9,0 Prozent.

Das Ergebnis verdeutlicht, dass die britischen Konsumenten auf die gestiegenen Preise im Lebensmittelhandel reagieren. Die Verbraucher suchen zwischen den Einzelhändlern nach günstigeren Produkten. Auch in Deutschland zwingen steigende Preise im Handel die Menschen zum Umdenken. Das Einkaufsverhalten vieler Verbraucher hat sich in den vergangenen Monaten spürbar verändert, was dem Handel auch hierzulande schwer zu schaffen macht.

Die steigende Inflation schmälert die Kaufkraft der Kundinnen und Kunden massiv. Das bekomme der Handel zu spüren.

Einzelhandel: Aldi krempelt Supermarktlandschaft in Großbritannien um

Bereits im Jahr 2019 hatten die Researcher von Kantar prognostiziert, dass die Verbraucher wegen des Brexit auch in Großbritannien noch mehr auf die Preise schauen werden, sagte damals der Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Kai Falk, gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Discounter wie Aldi und Lidl könnten daher bei den britischen Kunden profitieren.

Anfang dieses Jahres wurde deutlich, dass Aldi und Lidl kräftig vom Austritt der Briten aus der EU profitiert haben. Sie haben ihre Marktanteile in Großbritannien fast verdreifacht. Auch Ulrich Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen-Handelskammer in London bestätigt, dass die beiden Discounter die Supermarktlandschaft in Großbritannien umgekrempelt haben. Die Discounter würden mittlerweile auch von der breiten Mittelschicht äußerst positiv wahrgenommen. In einer Preisvergleichsstudie wurde Aldi jetzt sogar zum zweiten Mal infolge laut „Which?“, einer Konsumenten-Organisation, zum günstigsten Supermarkt der Nation gekürt. Knapp vor Konkurrent Lidl.

Einzelhandel: Auch Lidl profitiert auf britischem Markt

Doch nicht nur Aldi profitiert von der Lebensmittelkrise. Auch Lidl gewinnt laut Kantar dazu. So hätten die beiden Discounter zusammen im vergangenen Jahr 2,3 Milliarden britisches Pfund an Jahresumsatz gewonnen, berichtet die LZ. Da die Preise auf der Insel weiter steigen, dürfte die jüngste Ankündigung von Aldi, mit der App „To Good To Go“ zu kooperieren, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt, ein weiterer Image-Pluspunkt in den Augen der dortigen Verbraucher sein, vermutet die LZ.

