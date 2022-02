Grundlegende Änderung: 5D-Regel gilt künftig bei Aldi, Lidl, Rewe und Edeka

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Supermärkte und Discounter planen eine grundlegende Änderung bei Schweinefleisch. Schon bald soll hier die 5D-Regel gelten. Auch bei Milch soll sich was ändern.

München - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) verkündete Mitte Januar Pläne der Ampel-Koalition, den Preis von Schweinefleisch zu erhöhen, um Schweinebauer zu unterstützen. Offenbar zeigen sich auch bei Lebensmittelhändlern jetzt die ersten Anzeichen einer Änderung in diese Richtung.

Discounter und Supermärkte wie Rewe, Edeka und Aldi wollen in Zukunft auf die sogenannte 5D-Regel bei Schweinefleisch umsteigen, aber auch weitere Schritte einleiten, wie hna.de berichtete*. Demnach soll damit in erster Linie das Tierwohl gefördert und die deutsche Landwirtschaft unterstützt werden.

5D-Regel bei Discountern und Supermärkten - „Von Geburt bis Verarbeitung alles in Deutschland“

Was aber bedeutet die 5D-Regel konkret? Diese Frage dürften sich viele stellen. Dazu lieferte Aldi eine passende Erklärung: „Die komplette Wertschöpfungskette bei Schweinefrischfleisch – von der Geburt bis zur Verarbeitung – wird in Deutschland stattfinden.“ Sowohl bei Aldi Süd als auch bei Aldi Nord soll es ab Ende 2022 nur noch Schweinefleisch aus deutscher Herkunft geben und somit die 4D-Regel durch 5D ersetzt werden. Während Aufzucht, Mast, Schlachtung und Verarbeitung weiterhin in Deutschland stattfinden werden, soll zusätzlich dazu der Import aus dem Ausland wegfallen. Heißt: Es soll nur noch Schweinefleisch von deutschen Schweinen angeboten werden. Hierfür steht das fünfte D.

Rewe und Penny wollen den kompletten Wechsel sogar noch früher als Aldi einleiten. „Bis Sommer 2022 stellen Rewe und Penny rund 95 Prozent des konventionellen Schweinefrischfleisch-Sortiments auf deutsche Herkunft um“, erklärte die Rewe Group in einer Pressemitteilung im August des letzten Jahres. Hans-Jürgen Moog, Bereichsvorstand Einkauf der Rewe Group, machte an dieser Stelle auch auf die Krise der deutschen Schweinebauern aufmerksam, die weiter anhalte. Mit dem Bekenntnis zur 5D-Regel sowie der Erhöhung der Mindestpreis-Zahlungen bekräftige das Unternehmen die „Zusagen für eine langfristige und nachhaltige Stärkung der heimischen Landwirtschaft“.

Bei der Discounter-Kette Lidl gilt die 5D-Regeln schon seit Anfang 2022. Sogar eine Umstellung bei verarbeiteter Wurstware soll folgen. Noch sind konkrete Auswirkungen der 5D-Regel auf die Preise unbekannt, doch höchstwahrscheinlich wird die Änderung höhere Preise in Linie mit der Ankündigung von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir mit sich bringen. Unter anderem auch, da neben der 5D-Regel noch weitere Vorschriften gelten sollen.

Supermärkte und Discounter wollen sich bei Fleisch- und Milchangebot an „Tierwohl“ orientieren

Bereits 2019 führten Lebensmittelhändler die „vierstufige Haltungskennzeichnung“ ein. Dabei entspricht Stufe 1 „Stallhaltung“ lediglich den gesetzlichen Anforderungen, während es in Stufe 2 etwas mehr Platz gibt. Mehr Raum und Frischluft-Kontakt haben die Tiere erst bei Stufe 3. Bei Stufe 4 gibt es sogar auch Auslauf im Freien.

Aldi Süd und Aldi Nord verkündeten ihre Absicht, den Verkauf von Fleisch aus der ersten und zweiten Stufe, also von Tieren aus Stallhaltung, bis 2030 einstellen zu wollen. Ab 2030 sollen also nur noch Fleisch der Stufen 3 und 4 angeboten werden. Neben Aldi wollen nun auch Rewe, Lidl, Edeka und weitere Händler diese Regel auch auf ihr Milch-Sortiment aus.

Verbände wie der Deutsche Tierschutzbund, der Deutsche Bauernverband und Greenpeace begrüßten die geplanten Schritte. Kritik kam allerdings von der Verbraucherorganisation Foodwatch. „Die Ankündigungen der Handelsketten ändern nicht das Geringste an den eklatanten Missständen beim Tierschutz, die in der deutschen Landwirtschaft nach wie vor herrschen“, hieß es da. Verbraucherinnen und Verbraucher könnten das „kranke System“ mit dem Griff zur höheren Haltungsstufe nicht heilen. Dringend notwendig sei vielmehr eine „Tiergesundheitsstrategie“ und gesetzliche Verbesserungen des Tierschutzes auf europäischer Ebene. (bb) *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA