Aldi, Lidl und Co.: Milch und Butter wohl noch deutlich teurer - Experte rechnet mit extremer Preiserhöhung

Von: Magdalena von Zumbusch

Seit dem Ukraine-Krieg steigen die Lebensmittelpreise: Der Preis für Milchprodukte soll in den nächsten Wochen und Monaten steigen, meinen Experten. © Oliver Berg/dpa

Der Preis für Milch soll um rund 20 Cent steigen, so ein Experte vom deutschen Milchverband. Die Preiserhöhungen kommen in voller Höhe wohl erst im Sommer beim Verbraucher an.

München - Seit dem Ukraine-Krieg steigen die Lebensmittelpreise drastisch. Über die nächsten Monate sollen Milchprodukte besonders stark betroffen sein, meint ein Experte. Im Schnitt zehn Cent teurer soll Milch werden, dabei seien nicht nur Marken-, sondern auch Discounterprodukte wie etwa von Aldi, Lidl und Co. betroffen.

Extrem gestiegene Erzeugerpreise für Milchproduktion: Bei Verbrauchern nur zum Teil angekommen

Schon vor Ostern zogen die Preise für Milchprodukte an, so wird es nun weiter gehen: Die Erzeugerpreise für Butter lagen im Februar 2022 64 Prozent über denen des Vorjahrs, berichtete Eckard Heuser, der Hauptgeschäftsführer des deutschen Milchindustrieverbands (MIV) gegenüber dem Handelsblatt. Bei Milch seien es immerhin 30 Prozent mehr gewesen.

Diese Preiserhöhungen haben den Verbraucher bislang nur zum Teil erreicht. Die Großhandelspreise hätten schon deutlich angezogen, so Heuser, würden aber erst gegen Sommer bei den Konsumenten ankommen. Die gestiegenen Produktionskosten führen dabei gerade zu einem Preisanstieg bei allen Produkten, nicht nur bei Markenprodukten.

Der Discounter Aldi etwa hat die Butterpreise zuletzt um 30 Prozent angehoben, die 250-Gramm-Packung kostet 2,09 Euro. Heuser erklärte die Preiserhöhungen durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren: Auf der einen Seite sei das Angebot von Milch zurückgegangen.

Gleichzeitig sei die Nachfrage stark gestiegen, was eben auch am Hamstern liege. Die Verbraucher würden Butter einfrieren und H-Milch auf Vorrat einkaufen, so Heuser dem Handelsblatt gegenüber. Aber auch die Nahrungsmittelhersteller hamstern. Sie lagern mehr Vorräte an Milch, Butter und Käse ein, um immer lieferfähig zu sein. Diese Verknappung hat zu einem relativ starken Preisanstieg geführt.

Ursächlich für hohe Milchpreise: „Reale und psychologische Auswirkungen“ des Ukraine-Kriegs

Sowohl bei der Verknappung der Milchprodukte, als auch bei der gestiegenen Nachfrage spiele der Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle. „Der Krieg hat reale und psychologische Auswirkungen“, sagte Heuser gegenüber dem Handelblatt. Die Ukraine sei ein wichtiger Lieferant von Futtermitteln für Europa, insbesondere für Eiweißfutter wie Rapsschrot oder Mais. Die alte Ernte liege teilweise noch in den ukrainischen Häfen, die vermint und dicht seien.

Die Ernte von Getreide oder Raps in der Ukraine werde 2022 nach Schätzungen laut Heuser um 40 Prozent einbrechen. Deshalb würden die Preise für Futter und Dünger stark zulegen, was sich etwa auch bei Eiern und Fleisch auswirkt. Außerdem sorgen auch die durch den Krieg unterbrochenen beziehungsweise durcheinandergebrachten Lieferketten für Engpässe in den Supermärkten. Soweit zu den realen Effekten des Krieges. Zu dem psychologischen Effekt führt Heuser nicht weiter aus: Gemeint ist wohl die Verunsicherung der Menschen auch in Deutschland, die das Phänomen der Hamsterkäufe erklärt.

Gestiegene Preise für Milchprodukte: „In dreißig Jahren noch nie erlebt“, meint der Experte

Der Experte Heuser hat konkrete Zahlen parat für die Preisanstiege im Bereich Milch und Milchprodukte, mit denen zu rechnen seien: „Der Liter Milch geht auf jeden Fall über einen Euro“, lautete seine Prognose. Derzeit sei die günstigste Sorte für 79 Cent zu haben. „Bei Butter rechne ich mit zehn Cent mehr pro Packung“, meint Heuser. Wenigstens für die Milchbauern sind die steigenden Preise aktuell positiv, denn: Es würden nicht nur gestiegene Produktionskosten gedeckt mit den höheren Preisen, so Heuser. „Die Margen steigen.“

„2022 und 2023 werden gute Jahre für die Milcherzeuger“, sagte der Milchindustrie-Chef. 2021 hätten deutsche Milcherzeuger im Schnitt noch 36 Cent den Liter Milch verdient. Jetzt liege der Milchpreis schon bei gut 43 Cent. Heuser erwartet, dass der Preis noch auf 50 Cent pro Liter Milch steigen wird. „Das sind Preise, die habe ich in meinen 30 Jahren in der Branche noch nie erlebt“, meint er. Aktuell sei die Milchproduktion profitabel, eine gute Nachricht für Milchbauern, die mit ihrer harten Arbeit viele Jahre lang Verlustgeschäfte machten.

