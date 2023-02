„Massives Problem mit Dauerparkern“: Supermärkte setzen auf Videoüberwachung von Kunden

Es kann teuer werden

Die Parkplätze von Supermärkten sind nur für die Kunden da - doch es gibt Autofahrer, die sich an dieses Gebot nicht halten. Nun machen die Märkte ernst.

München - In vielen Supermärkten und Discountern gibt es meist ein Problem gar nicht: Die Parkplatzsuche. Aldi, Lidl, Penny und Co. haben oft großzügige Anlagen, damit die Verbraucher bequem die Lebensmittel mit dem Auto nach Hause fahren können. Doch in einer Sache verstehen die Märkte überhaupt keinen Spaß: Bei Falschparkern. Fahrzeuge also, die vor dem Markt parken, aber gar nicht dort einkaufen. Nun gibt es ein neues Mittel im Kampf der Märkte gegen die Fahrer von unrechtmäßig abgestellten Autos.

Bisher ging das mit Sensoren, Parkscheiben und Parktickets. Wie Focus.de berichtet, sollen die Märkte künftig immer mehr auf Videoüberwachungen setzen - und das kann für die Falschparker richtig teuer werden. Erste Filialen von dm, Rewe und Aldi in Stuttgart scannen die Auto-Kennzeichen bei Ein- und Ausfahrt. Dann wird gecheckt, ob das Fahrzeug länger als drei Stunden auf dem Supermarkt-Parkplatz gestanden hat. Beim nächsten Besuch auf dem Parkplatz erwartet den Kunden oder die Kundin dann ein Knöllchen an der Windschutzscheibe.

Rewe-Sprecher: „Massives Problem mit Dauerparkern“

Um diesen Ablauf zu gewährleisten, setzen die Filialen aber nicht ihr reguläres Personal ein, sondern engagieren private Unternehmen. Dies kann sich aber für die Märkte trotzdem sogar lohnen, denn die Parkvergehen werden mit Bußgeldern von 30 bis 70 Euro bestraft.

Eine letzte Chance gibt es aber für die Falschparker: Wer in der Zeit wirklich einkaufen war und dies mit einem Kassenzettel der Filiale beweisen kann, soll ein Storno-Formular erhalten. Im schlimmsten Fall drohen die Märkte sogar damit, die Fahrzeuge abschleppen zu lassen, wobei die Kosten - zwischen 120 und mehreren hundert Euro - die Falschparker tragen.

Zahlreiche Supermärkte scannen Kennzeichen von Kunden

Überall jedoch soll es nicht zu der neuen Überwachungsart kommen. „Bei der absoluten Mehrheit der Parkplätze haben wir keine Bewirtschaftung. Ausnahmefälle sind Märkte, wo wir ein massives Problem mit Dauerparkern haben“, erklärte beispielsweise ein Rewe-Sprecher Focus.de. Die neue Herangehensweise stößt bereits auf Kritik: So beispielsweise in Person von Marketingexperte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU. „Wirklich kundenfreundlich ist so etwas natürlich nicht“, sagte er gegenüber der DPA. Der Experte weiter: „Sie sollten sich selber darum kümmern, damit das Augenmaß gewahrt bleibt.“ (cgsc)

