Aldi, Lidl und Rewe erhöhen die Preise für bestimmte Produkte

Viele Verbraucher ächzen wohl unter immer höheren Preisen und knapperen Lebensmitteln. © Michael Gstettenbauer/Imago

Die Preiserhöhungen in Supermärkten und Discountern sind vor allem bei einigen Produkten auffällig. So stark steigen die Preise gerade vielerorts an. Hier mehr erfahren:

Mehr zum Thema Preisanstieg: Aldi, Lidl und Rewe wollen für bestimmte Produkte mehr Geld

Die Inflation hat die großen Handelsketten und ihre Kundinnen und Kunden weiter fest im Griff. Nachdem Aldi bereits Anfang April die Preise für rund 400 Produkte signifikant erhöht hatte, zogen andere Supermärkte und Discounter nach – vor allem bei bestimmten Produkten fallen die Preiserhöhungen auf. RUHR24 weiß, welche Marken besonders betroffen und wie teuer einige Produkte bisher schon geworden sind.

Bei Wasser und Bier sei der Preis von den Supermärkten und Discountern bei eigenen Artikeln um 32 bis 34 Prozent erhöht worden, bei Hackfleisch der Handelsmarken erkannten die Mitarbeiter von „Shmaggle“ eine Steigerung von gar 40 Prozent. Zum Vergleich: Bei den Markenwaren sei der Korb nur „je nach Unternehmen um zwei bis drei Prozent verteuert“ worden.