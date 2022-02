Video geht viral: Mann ist in Aldi-Filiale eingesperrt - und filmt alles mit

Von: Yasina Hipp

TikTok-User „khaosblackmetal“ ist in einem Aldi gefangen. © Screenshot/TikTok/khaosblackmetal

In einem Supermarkt eingesperrt zu sein, ist für viele wohl eine Horror-Vorstellung. Ein Mann in Amerika scheint hingegen richtig viel Spaß zu haben.

Oklahoma - Aufräumen, Kassen abrechnen und die Türen verschließen - so läuft wohl in etwa der Ladenschluss bei der Supermarkt-Kette Aldi ab. Im US-Bundesstaat Oklahoma wurde jetzt aber etwas wichtiges vergessen, denn: Nicht alle Kunden hatten die Filiale vor Ladenschluss verlassen. Ein Mann war hinter den verschlossenen Türen des Lebensmitteldiscounters gefangen und konnte den Laden nicht mehr verlassen. Statt in Panik auszubrechen, macht sich der US-Amerikaner eine schöne Zeit und hält alles für die Video-Plattform TikTok fest. Sein Aldi-Video geht viral.

Aldi in den USA: Mann in Filiale eingesperrt

Der TikTok-User mit dem Namen „khaosblackmetal“ nimmt seinen ungewollten Aufenthalt in der Aldi-Filiale mit seinem Smartphone auf. Aufgrund der Pandemie habe der Aldi früher geschlossen und „die Kassierer achteten nicht darauf, dass keine Kunden mehr im Geschäft waren“, so der TikToker. Aber statt in Panik auszubrechen, macht sich der Amerikaner einen Spaß aus der Situation und ruft lachend laut in den leeren Supermarkt: „Kann mich jemand hören? Ich bin in einem Aldi eingesperrt!“

Verhungern oder verdursten wird er natürlich auch nicht, die Regale des Discounters sind reichlich gefüllt. Und so bedient sich „khaosblackmetal“, während er auf die Polizei wartet.

Aldi in den USA: Reichlich Wein und Bier vorhanden

Wie im Video zu sehen ist, begnügt sich der Eingesperrte zunächst mit einem Sixpack Bier. In der nächsten Sequenz greift er dann zum Wein und schreibt dazu: „Ich steige auf Wein um, da ich das Gefühl habe, dass mir der Laden gehört.“ Nach nur 30 Minuten trafen dann Polizeibeamte ein, die der Amerikaner gerufen hatte, um zu vermeiden, dass der Alarm ausgelöst wird. Das Video von seinem verlängerten Aldi-Aufenthalt mit Polizei-Rettung geht auf der Video-Plattform TikTok viral: Ganze 11 Millionen Mal wurde es bisher geklickt.