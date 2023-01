Aldi bringt eine Reihe neuer Produkte in die Regale – das erwartet die Kundschaft

Von: Ines Baur

Aldi will mehr Bio in die Regale bringen. (Symbolbild) © Imago Images/Future Image/Christoph Hardt

Seit diesem Jahr kooperieren Aldi und Bio-Anbauverband Naturland. Erste Produkte mit dem Naturland-Zertifikat werden bereits im ersten Halbjahr 2023 ins Aldi-Sortiment aufgenommen.

Essen/Mülheim a. d. Ruhr - Aldi Süd und Nord arbeiten seit diesem Jahr mit dem Bio-Verband Naturland zusammen. Wie die Discounter nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt geben, werden schon im ersten Halbjahr ausgewählte Produkte mit Naturland-Zertifizierung in das Sortiment aufgenommen. Anschließend würden die Discounter den Anteil von Naturland-zertifizierten Artikeln sukzessive erhöhen. Dem Discount-Prinzip getreu soll die Kundschaft die Produkte mit dem Bio-Siegel zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.

Neue Produkte bei Aldi – alles Bio oder was?

„Unser Ziel ist es, nachhaltiges Einkaufen für alle leistbar zu machen und dazu beizutragen, die Landwirtschaft in Deutschland zu transformieren. Der Ausbau des ökologischen Landbaus in Deutschland ist dabei ein wichtiger Baustein, um mittelfristig eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung zu etablieren“, sagt Dr. Julia Adou, Director Corporate Responsibility von Aldi Süd. Mit Naturland habe man einen starken Partner an der Seite, mit dem man das Ziel, den Anteil an Bio-Ware weiter zu erhöhen, gemeinsam umsetzen könne, ergänzt Katrin Beyer, Business Unit Director Category Management bei Aldi Nord.

„Naturland steht seit 40 Jahren an der Spitze des öko-sozialen Umbaus unserer Landwirtschaft, in Deutschland und weltweit. Um das 30-Prozent-Bio-Ziel der Bundesregierung zu erreichen, wollen wir Bio-Produkte in Naturland-Qualität für noch mehr Menschen zugänglich machen“, sagt Wilhelm Heilmann, Geschäftsleiter Verarbeitung und Handel der Naturland Zeichen GmbH. „Das erreichen wir nur mit starken Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“

Kooperation von Naturland und Aldi: Das bedeutet es für die Bio-Branche

Wie sich das gemeinsame Engagement auf die Bio-Branche und den Überlebenskampf des Bio-Fachhandels auswirkt, wird sich zeigen. Denn viele Deutsche kaufen wegen der hohen Inflation weniger hochpreisige Bio-Lebensmittel im Bio-Fachhandel. Bioläden und Bio-Supermärkte verkauften in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich weniger Ware als im Vorjahreszeitraum, teilte der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) bereits im Mai 2022 der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Biomarkt-Kette Basic hat vor längerem ein Schutzschirmverfahren beantragt, um sich zu sanieren. Das Amtsgericht München ist dem Antrag auf diese Variante im Insolvenzrecht bereits gefolgt.

Neue Produkte im Aldi-Sortimen: Über Naturland

Naturland ist nach eigenen Angaben der größte internationale Bio-Verband, mit mehr als 140.000 Bäuerinnen und Bauern in 60 Ländern der Erde. Allein in Deutschland und Österreich gehören rund 6500 Bio-Betriebe dieser Gemeinschaft an. Weltweit ist die Mehrzahl der Naturland-Bauern in kleinbäuerlichen Kooperativen und Erzeugergemeinschaften organisiert. Dazu kommen mehr als 1300 Partnerunternehmen aus der Lebensmittelverarbeitung, die von der Naturland Zeichen GmbH betreut werden. Die Zertifizierung umfasst umfangreiche Kriterien für eine nachhaltigere Produktion von Lebensmitteln und geht in vielen Bereichen über den EU-Bio-Standard hinaus. Dazu gehören Regeln für eine nachhaltige Wassernutzung, aber auch soziale Kriterien wie Arbeitsschutz oder Entlohnung.