Aldi ändert Backwaren-Konzept: Discounter will Bäcker-Brot verkaufen – Preise steigen

Regionale Backwaren halten Einzug in vielen Märkten von Aldi-Nord. Die Kundschaft muss für die Qualität aus dem Meisterbetrieb tiefer in die Tasche greifen (Symbolbild). © Rolf Vennenbernd/dpa

Aldi-Nord ändert sein Backwaren-Konzept und will künftig neben Discount-Produkten Waren von regionalen Bäckern anbieten. Doch die haben ihren Preis.

Essen - Der Kundschaft von Aldi-Nord steht eine Neuerung bevor. Der Einzug regionaler Bäcker kommt in Schwung. Nach ersten Tests im vergangenen Jahr folgen die Essener nun entschlossen der Schwester im Süden, schreibt die Lebensmittelzeitung. Hier seien die Backwaren aus den Regionen schon länger fester Bestandteil des Sortiments. Die Umstellung auf regionale Backwaren aus Meisterhand hat neben den qualitativen Vorzügen jedoch auch finanzielle Folgen – für die Kundschaft. Nicht nur die gestiegenen Lebensmittelpreise wegen des Ukraine-Kriegs spielen eine Rolle.

Aldi-Nord und die symbiotische Beziehung zur Handwerksbäckerei

Bei Aldi-Süd scheint die symbiotische Beziehung zwischen Handwerksbäckerei und Discounter aufzugehen. Wie bei vielen anderen Konzepten war Aldi-Süd Vorreiter und hat die Erfolgschancen als erster geprüft. Jetzt hat wohl auch Aldi-Nord Gefallen an dem Konzept gefunden. Was im Sommer letzten Jahres als Test in zwei Metropolen begann, wird ausgeweitet. Dabei sei der Norden hinsichtlich der Artikelanzahl allerdings etwas zurückhaltender, so die Lebensmittelzeitung. Der Discounter führte testweise in Dortmund elf Artikel der ansässigen Bäckerei Grobe, und in Leipzig Produkte der Bäckerei Lukas an.

Aldi-Nord: Testphase hat funktioniert – nun nimmt das Thema Fahrt auf

Seit kurzem kooperiert die Löbauer Bäckerei Schwerdtner mit Aldi-Nord. Sie sind bereits in zwei Zittauer Märkte und drei Görlitzer Aldi-Filialen eingezogen. Mit über 400 Mitarbeitern hat sich das Unternehmen in den über 80 Jahren seit seiner Gründung zu einem der größten Arbeitgeber im Handwerk rund um Görlitz entwickelt. Neun seiner Spezialitäten, gekennzeichnet mit dem Schwerdtner-Logo, sind nun in Aldi-Filialen erhältlich. Der Betrieb Annaberger Backwaren aus dem Erzgebirge, mit 180 Mitarbeitern, ging ebenfalls die Allianz mit Aldi ein.

Aldi ändert Backwaren-Konzept: Kürbisvollkorn-Käsebrötchen für 1,59 Euro

Die Preise für die Produkte aus den Meisterbetrieben haben es allerdings in sich. Ein Kürbisvollkorn-Käsebrötchen kostet beispielsweise 1,59 Euro. Ein Dinkel-Urkorn-Vollkornbrot 3,69 Euro für 500 g und ein Weizenmischbrot 4,95 Euro für 750 g. Für „Streuselpeter“ und „Rosinenstrietzel“ aus der Backstube Essmann sind 1,89 Euro fällig. Die hauseigenen Aldi-Backwaren sind umso günstiger. Qualität muss man sich also leisten können – und wollen.

Ludwig Feuerbach: „Du bist, was Du isst“

Genau genommen sagte der Philosoph Ludwig Feuerbach: „Der Mensch ist, was er isst.“ Und das bereits im 19. Jahrhundert. Wissenschaft und Forschung sind sich heute einig, dass sich Ernährung und Lebensmittel auf unsere Gesundheit auswirken. Neben dem Preis – da sind sich die Ernährungsexperten einig – sollten Zutaten und Qualität eine Rolle beim Einkauf spielen. Ob sich die Menschen hierzulande hochpreisige und qualitative Lebensmittel leisten können?

Laut BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) landen pro Person und Jahr rund 75 Kilogramm Lebensmittel im Müll privater Haushalte. Billige Preise, falsche Vorratshaltung und Hamsterkäufe befeuern den verschwenderischen Umgang mit Lebensmitteln. Weniger ist mehr. Verbraucherinnen und Verbraucher, die Wert auf Qualität und nicht auf Quantität legen, gehen in der Regel achtsamer mit Lebensmitteln um. Und ein Kürbisvollkorn-Käsebrötchen für 1,59 Euro dürfte wohl seltener im Müll landen, als die Billig-Brezel für 39 Cent.