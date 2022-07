Personalmangel! Erste Aldi-Filiale verkürzt jetzt sogar die Öffnungszeiten

Von: Stella Henrich

Eine Aldi-Nord-Filiale in Potsdam schließt bereits um 18.30 Uhr. Der Grund: Personalmangel. Jetzt sucht der Discounter neue Mitarbeiter.

Potsdam - Meist geht es schnell an der Kasse. Die Regale sind voll und in den Truhen werden dem Konsumenten gekühltes Fleisch und wohltemperierter Fisch schmackhaft zum Kauf präsentiert. Von sieben bis 21 Uhr bietet Aldi Nord in der Berliner Straße in Potsdam diesen Service an – normalerweise. Doch momentan hat der Discounter seine Öffnungszeiten deutlich verkürzt. Das berichtet die Berliner Zeitung.

Die Filiale von Aldi Nord öffnet später und schließt früher. Der Grund auch hier: fehlendes Personal. Zuletzt hatte Personalmangel etwa bei Fluggesellschaften zu einem europaweiten Flugchaos geführt. Auch Bahnverbindungen fallen immer wieder aus und etwa die Gastronomie klagt über fehlende Angestellte. Nun trifft es auch Aldi - zumindest in einer Filiale.

Zum Nachsehen der Kunden. Denn die können bis zum 6. August nur noch zwischen neun Uhr morgens und 18.30 Uhr bei ihrem Discounter einkaufen, so die Zeitung weiter. Der Discounter sucht bereits nach neuem Personal für das Lager, im Verkaufsraum und an der Kasse auf seiner Internetseite. Die Verkäufer bekommen demnach bis zu 20,04 Euro Stundenlohn. Das ist deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn. Dieser liegt bei 10,45 Euro und soll am 1. Oktober auf 12 Euro angehoben werden.

Aldi Nord in Potsdam: Gründe für den Personalmangel

„Einige unserer Mitarbeiter befinden sich derzeit im wohlverdienten Sommerurlaub. Hinzugekommen sind in dieser Filiale leider einige unvorhergesehene krankheitsbedingte Ausfälle“, erklärte Aldi Nord gegenüber der Berliner Zeitung. Da viele Kunden gern auch in den Abendstunden in der Filiale einkaufen, sucht der Discounter jetzt händeringend nach freundlichem Personal mit „Power“ zum Befüllen von Obst- und Gemüsekisten, Überprüfen der Backwaren auf Frische und Mindesthaltbarkeitsdaten, zum schnellen Kassieren sowie Lager- und Reinigungsarbeiten mit abgeschlossener Ausbildung im Einzelhandel und gern auch mit Berufserfahrung.

Die Aldi-Filiale in der Berliner Straße in Potsdam hat sogar einen Steg für Bootsanleger. © Jürgen Ritter/imago

Dafür bietet der Einzelhändler neben dem attraktiven Stundenlohn auch Fahrgeldzuschuss, Urlaubsgeld und volles Weihnachtsgehalt bei einer 5-Tage-Woche. Wem das nicht Anreiz genug ist, für den ist vielleicht verlockend, dass hin und wieder RTL-Quotenliebling Günther Jauch in der Filiale vorbeischaut, um seine Pfandflaschen abzugeben.

Aldi Nord in Potsdam: Menschen suchen nach Arbeit im Einzugsgebiet

Da derzeit rund 2,36 Millionen Menschen hierzulande laut Bundesagentur für Arbeit auf der Suche nach einem Job sind, dürfte es wohl auch kein Problem sein, diesen Engpass im Einzugsgebiet von Potsdam rasch zu beheben. Nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur waren rund 176.000 Menschen im Juni in Berlin und Brandenburg arbeitslos. Auch junge Menschen sind nach wie vor auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz in Potsdam.

Konsumenten, die sich verlängerte Öffnungszeiten wünschen, haben inzwischen die Möglichkeit, ihre Einkäufe online zu tätigen. Auch die Konkurrenten Lidl, Rewe und Co. bieten ihre Waren im digitalen Verkauf an. In einer Rewe-Mini-Filiale in der bayerischen Gemeinde Pettstadt können Verbraucher nicht nur 24 Stunden am Tag einkaufen, sondern sogar an Sonn- und Feiertagen zuschlagen. Allerdings nicht immer zur Freude der Kunden, wie ein Lidl-Beispiel belegt, das zu haufenweise Beschwerden in den Sozialen Medien geführt hat.

