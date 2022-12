„Rente auszahlen lassen?“: Aldi-Kunde staunt über Mega-Pfandbon – Kassiererin hat‘s so noch nie erlebt!

Von: Armin T. Linder

Wow! Der Pfandbon seines Vordermanns beeindruckte einen Aldi-Kunden so sehr, dass er gleich der Öffentlichkeit davon erzählte.

Essen - Spektakuläre Pfandbons sorgen im Internet immer wieder für Staunen: Der Betrag von 50.000 Euro kam unter besonderen Umständen zustande. Der in Höhe von 1358 Euro einfach nur durch harte, monatelange Sammelei. Ein Rewe-Mitarbeiter erklärte bei einem Leergut-Zettel, er hasse Menschen. Und auch die Kaufland-Kundin, die leere Flaschen im Badezimmer stapelte, beeindruckte mit 415,94 Euro Ertrag.

Aldi-Kunde erlebt mit, wie 130-Euro-Pfandbon eingelöst wird

Eine Nummer kleiner, aber immer noch sehr spektakulär fällt der Pfandbon eines Aldi-Kunden aus, von dem ein Facebook-Nutzer aus Essen berichtet. Nichts an seiner Schilderung ist bestätigt, und es gibt auch kein Foto. Aber es ist unwahrscheinlich, dass er alles erfunden hat, warum sollte er. Er wandte sich an die Weltöffentlichkeit und schrieb: „Gerade bei Aldi hat der Typ vor mir nen Pfandbon über 130€ eingelöst. Respekt!“

Die Reaktionen fallen verdutzt aus. Mehrere rechnen es in 25-Cent-Flaschen um. „Das wären ja dann 520 Plastikflaschen … wat ne Aktion, die in den Automaten zu werfen ... Bei 8ct pro Bierflasche ist die Zahl mir zu groß ...“ Ein anderer meint: „Gibt nur eine Möglichkeit“ - und postet einen Screenshot der neuen Leergutautomaten, die auch bei Aldi getestet werden und die bis zu 100 Einweg-Gebinde auf einmal schlucken. „Hammer“, staunt eine weitere Nutzerin einfach nur.

Aldi-Pfandbon über 130 Euro: „Der hat sich wohl seine Rente auszahlen lassen“

„Und du standest 2,5 Stunden hinter ihm an?“, will ein Nutzer wissen. „Hab im Stiefel gewartet“, schreibt der Aldi-Kunde - und meint damit vermutlich die gleichnamige Gaststätte in Aldi-Nähe in Essen (NRW), wo er herkommt. „Der hat sich wohl seine Rente auszahlen lassen“, spekuliert ein anderer User.

Nachdem er merkt, wie spannend die anderen die Pfandbon-Geschichte finden, rückt der Aldi-Kunde auch noch mit weiteren Details raus. „Ich hab die Aktion nicht miterlebt“, schreibt er und meint damit wohl, wie das Leergut im Pfandautomaten gelandet ist. „Nur kurz in Aldi Bananen und Salzstangen kaufen, und da stand der Typ vor mir an der Kasse. Die Kassiererin sagte auch, dass sie sowas noch nicht erlebt hatte.“ Kassenkräfte haben unlängst Klartext gesprochen: Was sie von Kunden nie wieder hören wollen. (lin)