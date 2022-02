Aldi: Preis-Falle beim Discounter – diese Tricks sollten Kunden kennen

Discounter wie Aldi locken ihre Kunden vor allem mit günstigen Preisen in die Filialen. Doch auch mit weiteren Tricks werden wir dazu verführt, mehr zu kaufen, als wir eigentlich brauchen:

Günstige Preise und ein breites Sortiment – damit locken Discounter wie Aldi ihre Kunden in ihre Filialen. Doch das Gefühl, beim Einkauf Geld zu sparen, ist nicht die einzige Manipulations-Taktik, auf die Discounter und Supermärkte setzen, um den Verbraucher zum Kauf zu bewegen. Wer kennt es nicht: Man will eigentlich nur etwas Milch und Klopapier kaufen – und verlässt den Laden mit einem gefüllten Einkaufswagen. Wem das passiert, der könnte in eine der zahlreichen Einkaufsfallen getappt sein, denen sich Aldi und Co. bedienen.

HEIDELBERG24* verrät, welche beliebten Tricks von Aldi und Co. Verbraucher kennen sollten, um beim Einkauf im Discounter Geld sparen zu können.

Wer die Einkaufsfallen von Aldi, Lidl, REWE und Co. kennt, der ist für den nächsten Gang zum Supermarkt bestens gewappnet – und erlebt beim Blick auf den Kassenzettel keine böse Überraschung.