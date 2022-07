Aldi senkt plötzlich Preise von 50 Produkten - doch andere Lebensmittel werden noch einmal teurer

Preise im Einzelhandel

Von Stella Henrich schließen

Die Verbraucher dürfte die Nachricht freuen. Erstmals in diesem Jahr hat Aldi die Preise auf zahlreiche Produkte gesenkt. Vor allem für Fleisch zahlt der Konsument jetzt weniger. In anderen Segmenten dagegen geht die Teuerung weiter.

München ‒ Der Discounter dreht an der Preisschraube - und das erstmals in diesem Jahr in großem Stil. Rund 50 Produkte machte der Händler in der vergangenen Woche günstiger, berichtet die Lebensmittel Zeitung. „Bei Fleisch ging der Discounter in vielen Fällen wieder unter wichtige Preisschwellen, nach denen die Kunden die Preiswürdigkeit eines Händlers bewerten. Wann immer möglich, ging der Discounter unter die Marke von 3 oder 4 Euro“, so das Branchenblatt.

Als Verbraucher möchte man sofort einmal „danke“ sagen. Denn nicht nur die Münchner ächzen unter dem derzeitigen Inflations-Irrsinn und dem satten Preisaufschlag der vergangenen Wochen bei Aldi. Viele fragten sich, wer sich diese Hammerpreise überhaupt noch leisten kann. Bei rund 400 Produkten des Discounters kletterten die Preise. Merkur.de berichtete.

Aldi senkt Preise: Hohe Preise für Fleisch verderben Verbrauchern die Lust

Als Grund für den jetzigen Preis-Rückgang dürfte wohl der gesunkene Absatz in der Fleischvitrine verantwortlich sein. Offenbar verdirbt die hohe Inflation den Konsumenten die Lust an Wurst, Koteletts und saftigen Steaks. „Die Nachfrage kommt trotz des guten Grillwetters noch nicht so richtig in Schwung“, beobachtete jedenfalls der Agrar-Informationsdienst AMI Anfang des Monats. Die Schmerzgrenze der Kunden war offensichtlich deutlich erreicht.

Und da der Discounter sich selbst gern für sein „ausgezeichnetes“ Preis- Leistungsverhältnis rühmt, bestand Handlungsbedarf. Denn „günstigere Einkaufspreise werden an die Kunden weitergegeben“, verspricht der Discounter auf seiner Webseite.

Aldi senkt Preise: Hackfleisch, Bratwurst vom Schwein und Rindfleisch jetzt günstiger

Die Verbraucher können nun beispielsweise bei Aldi Süd gemischtes Hackfleisch in der 500 Gramm-Packung für 3,99 Euro einkaufen. Das sind 60 Cent weniger als in der Vorwoche. Gemischtes Hackfleisch (500 Gramm) wird nun anstatt für 4,59 Euro für 3,99 Euro angeboten. Der Preis für Bratwurst vom Schwein in der 400 Gramm-Packung verbilligt sich von 3,49 auf 2,99 Euro. Der Preis für ein Kilo Rindersteaks reduziert sich um drei Euro auf 24,99 Euro

Andere Produkte hingegen verteuerten sich. Allein bei Fischstäbchen von Aldi war über Nacht ein Zuwachs von 70 Cent zu verzeichnen. „Golden Seafood“ gabs am letzten Wochenende noch für 2,19 Euro, montags darauf verlangte der Discounter für seine Eigenmarke in der 450 Grammpackung 2,89 Euro. Merkur.de berichtete. Und die Eigenmarkenpizza im Doppelpack von Aldi verteuerte sich sogar um 70 Cent auf nunmehr 3,19 Euro, meldet die Lebensmittel Zeitung.

Von einer Trendwende bei Nahrungsmittelpreisen lässt sich somit wahrlich noch nicht sprechen. Auch wenn der Discounter als Taktgeber und Vorreiter bei Preissenkungen im Lebensmittel-Einzelhandel gilt. Aber bei Milchprodukten, Pizza, Fisch oder Papier müssen sich die Kunden wohl auf weitere Teuerungen einstellen.

