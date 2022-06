Preisschock: Aldi macht Quark bis zu 70 Prozent teurer – Lidl und Co. ziehen nach

Von: Stella Henrich

Teilen

Der Handel dreht weiter an der Preisschraube. Insbesondere Milchprodukte werden teurer. Aldi ist Vorreiter – doch auch andere Märkte dürften schon bald folgen.

München – Lebensmittel einkaufen, nein das macht keinen Spaß mehr. Ein Blick in die Regale von Supermärkten und Discountern belegt, viele Produkte des täglichen Bedarfs sind richtig teurer geworden. Erst im April wurden einige Lebensmittel bei Aldi um bis zu 50 Prozent teurer. Das betraf vor allem Fleisch, Wurst und Butter. Zwar versicherte ein Aldi-Sprecher gegenüber der HNA, dass es keine leeren Regale geben werde. Was aber natürlich weitere Preiserhöhung nicht ausschließt.

Ein kleiner Einkauf kann zur großen Überraschung an der Kasse führen. (Symbolbild) © imago

Jetzt berichtet die Lebensmittelzeitung auf ihrer Internetseite, dass Aldi in den vergangenen Tagen weitere „Preisanpassungen“ vorgenommen hat. Zuvorderst bei Molkereiprodukten, aber auch bei Cerealien, Getränken oder Fleischersatzprodukten habe Aldi Nord und Süd teils deutlich die Preise angehoben.

Preisschock im Handel: Quarkprodukte verteuern sich bis 68 Prozent

Den stärksten Preisanstieg gibt es laut Lebensmittelzeitung bei Quarkprodukten. So habe sich Speisequark mit 40 Prozent Fettanteil und Quarkcreme mit Schoko jeweils von 59 auf 99 Cent verteuert. Ein Anstieg von rund 68 Prozent. Aber auch bei Frucht- und Kräuterquarks, Zaziki und Speisequark mit 20 Prozent Fettanteil seien die Preise um mehr als 50 Prozent geklettert.

Der Discounter begründet die Erhöhungen mit gestiegenen Lieferantenpreisen in fast allen Warengruppen. Experten zeigen sich besorgt und prophezeien: „Das Schlimmste kommt für die Verbraucher noch“. Erst vor kurzer Zeit warnte auch der Deutsche Bauernverband, dass die angespannte Lage auf den Agrarmärkten vermutlich noch mehrere Monate andauern werde. Grund dafür sei der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Produkt alter Preise in Euro (KW23) neuer Preis in Euro (KW24) Quark (40 % Fettanteil) 0,59 0,89 Joghurt 4x150 Gramm 0,69 0,89 Grand Dessert 0,89 0,99 High Protein Pudding Ehrmann 1,39 1,49 Mayonnaise (500 ml) 1,29 1,49 Schoko-Müsli 1,99 2,19 Kinder Riegel Ferrero 2,19 2,39 Quelle: Stichprobe Lebensmittelzeitung.de

Preis-Schock im Lebensmittelhandel: Aldi ist Taktgeber bei Preisen

Branchenkenner wissen, es dauert meist nur wenige Tage, dann zieht die gesamte Konkurrenz wie Lidl, Rewe, Penny, Netto und Edeka nach und passt Preise an. Zwar versuchen einige Handelsketten inzwischen, den Preisanstieg zu dämpfen und Edeka-Chef Markus Mosa appellierte an die großen Markenhersteller, den Bogen bei den Preiserhöhungen nicht zu überspannen. Denn Preiserhöhungen dürften nicht allein den Verbrauchern aufgebürdet werden, sondern müssten in der gesamten Wertschöpfungskette verteilt werden.

Die beliebtesten Kuchenklassiker und Tortenträume Fotostrecke ansehen

Das Ende der Fahnenstange ist in den Discountern und Supermärkten noch nicht erreicht. Das Preis-Ranking von mehr als 50 Eigenmarkenprodukten, welches das Verbraucherportal Vergleich.org unter die Lupe genommen hat, macht deutlich, wie teuer der Einkauf für Verbraucher in den letzten Monaten geworden ist. Experten schätzen, dass die Verbraucher mit Mehrausgaben für Lebensmittel von über 250 Euro pro Person in diesem Jahr rechnen müssen.

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.