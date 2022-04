Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: Bio-Eier wegen Futter-Knappheit bald Mangelware? Experten besorgt

Von: Magdalena von Zumbusch

Neuer Lieferengpass: Experten warnen, dass Eier und Geflügel bei Aldi, Rewe und Co bald knapp werden. © Matthias Bein/dpa/Archivbild

Bis Juli sollen die Vorräte an Tierfutter reichen: „Wir werden eine echte Versorgungskrise beim Bio-Futter haben“, warnt der Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft.

München - Durch den Ukraine-Krieg werden verschiedene Lebensmittelgruppen aktuell nicht nur teuer, sondern sogar knapp. Besonders betroffen sind auch Eier, vor allem Bio-Eier. Experten und Landwirte sind besorgt.

Nicht genügend Tierfutter: Bei Aldi, Lidl und Co droht Knappheit an Bio-Eiern

Das nächste Lebensmittel, das in den Supermärkten teuer und knapp werden könnte, sind Eier. Das liegt wiederum an der Knappheit der Futtermittel für Geflügel. Vor allem Bio-Futter ist schwer zu bekommen. Die Bio-Geflügelhalter haben in den letzten Wochen wiederholt vor Engpässen gewarnt.

„Die Bio-Tierhalter sind als erste von den Kriegsauswirkungen betroffen. Wir werden eine echte Versorgungskrise beim Bio-Futter, insbesondere beim Eiweiß, haben“, so der Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke zur Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Vorräte an Futtermittel reichten bis auf wenige Ausnahmen nur noch bis Juni oder Juli, meint er. Ob damit nicht andere Produzenten noch akuter betroffen sind, sei dahingestellt.

Eine knappe Versorgungslage ist jedenfalls zu erwarten. Aktuell geht die Knappheit an Futtermittel vor allem auf die durch den Krieg unterbrochenen Lieferketten aus verschiedensten Regionen zurück. Zu befürchten sind jedoch auch Engpässe durch den Wegfall der Ukraine als ein wichtiger Lieferant von Futtermittel.

Neben Lieferketten problematisch: Auch Ukraine war wichtiger Futtermittel-Lieferant

Bis Kriegsausbruch war die Ukraine ein wichtiger Produzent von Bio-Futter und einzelnen Futterkomponenten für Geflügel, so derwesten.com. Fällt die Ukraine als Lieferant für Deutschland weg, wären hierzulande viele Betriebe betroffen: Dem Verband zufolge würden etwa zwölf Prozent der Legehennen in Deutschland in Bio-Betrieben gehalten werden.

International ist die Ukraine laut agrarheute.com in diesem Jahr zum Beispiel mit rund 33,5 Millionen Tonnen – nach den USA, Argentinien und noch vor Brasilien – die Nummer drei unter den größten Mais-Exporteuren, davon ist ein guter Teil in Bio-Landwirtschaft angebaut. Mais stellt einen zentralen Bestandteil der Ernährung von Geflügel dar.

Denkbar als Alternative: Konventionelles Futter verwenden

Zwar könnten die Halter konventionelles Futter verfüttern, doch das bedeute den Verlust des Bio-Status. Viele Tierhalter betreiben ihre Höfe aus Überzeugung nach Bio-Standards und können sich mit dieser Idee wohl nicht anfreunden. Ripke, der Präsident des Zentralverbands Geflügelwirtschaft, rief daher die Bundesregierung dazu auf, die Pflicht zur Verfütterung von Bio-Futter zeitweise auszusetzen. Die Produktion von Bio-Eiern steht also wohl „vor einem harten Bruch“, so Ripke.

Diese Auswirkungen werden wie auch die Knappheit anderer Lebensmittel zuerst bei den Discountern zu spüren sein, die unter besonderem Preisdruck stehen. Man wird sich also wohl für den Einkauf von Bio-Eiern in den nächsten Monaten wohl auch mal Bio-Märkte aufsuchen müssen. Der Luxus, Bio-Eier bei Aldi, Lidl, Kaufland und vergleichbaren kleineren Ketten zu bekommen, ist jetzt erst mal also nicht mehr selbstverständlich.

