Aldi, Rewe und Co: Preissteigerungen sorgen für Kunden-Ärger - „Unglaublich, unverschämt und Ekelhaft“

Von: Magdalena von Zumbusch

Drastische Preiserhöhungen: Im deutschen Handel gegen infolge des Ukraine-Kriegs noch ein zweites Mal die Preise nach oben. (Symbolbild) © FrankHoermann/Imago

Bei den erneuten Preisanstiegen ab dem 4. April müssen deutsche Haushalte rund 242 Euro mehr im Monat ausgeben. Auf Twitter nimmt man es aber nicht so schwer.

München - Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine Ende Februar sind die ohnehin hohen Preise für Lebensmittel stark gestiegen. Insbesondere Grundnahrungsmittel wie Getreideprodukte, Butter oder Pflanzenöl, aber auch Fleisch werden immer teurer.

Die Mehrkosten der gestiegenen Preise für einen durchschnittlichen deutschen Haushalt seit Kriegsbeginn belaufen sich laut Szenario-Berechnungen der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland auf Basis von aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts und des ifo-Instituts auf bis zu 242 Euro im Monat, berichtet die Deutsche Presseagentur.

Pro Jahr belasten die Preissteigerungen die Haushalte also mit knapp 3.000 Euro. Rund 25 Prozent der Haushalte können die Mehrkosten kaum kompensieren, so die PwC-Studie. Trotzdem lässt man sich auf Twitter die Stimmung nicht verderben. Die erneute Inflationswelle wird mit Humor verarbeitet.

Seit dem Ukraine-Krieg: „Flüssiges Gold“ und andere Luxusprodukte vom Discounter

Bei Rewe kostet dem Bild eines Users nach ein Zehn-Liter-Kanister Rapsöl aktuell 54,99 Euro. „Ich weiß nicht ob das möglich ist, dass ein Rewe Markt Preise selber gestalten kann !? Das Foto ist aber scheinst echt“, schreibt er dazu. Daneben prangt der Hashtag „Flüssiges Gold“. Bei Aldi kostet ein Liter Sonnenblumenöl dem Foto eines anderen Users nach momentan 4,99 Euro. „Unglaublich, unverschämt und ekelhaft“, twittert er dazu.

Außerdem wurde eine Packung Mehl des Discounters Aldi Nord von der Marke „Goldstaub“ gepostet. Die Ukraine und Russland waren wichtige Weizenlieferanten Deutschlands, der Krieg in der Ukraine hat sich daher auf die Mehlpreise stark ausgewirkt. „In der Firma, die Aldi Nord beliefert, haben sie Humor!“, so das Zitat zu der Mehlmarke.

Stecken die Discount-Ketten einen Teil der Preiserhöhungen in die eigene Tasche?

Einige Nutzer sprechen an, ob auch die Supermarkt-Ketten die allgemeine Erwartung der Menschen, dass die Preise durch den Krieg in Europa steigen werden, nutzen, um höhere Gewinne zu erzielen.

„Nein, es kann nicht sein, dass jetzt die Aldi-Familien noch mehr als nur steigende Produktionskosten draufschlagen, um sich den Beutel weiter zu füllen“, meint etwa ein Twitter-User.

3 Euro mehr Hartz-IV angesichts der Preisentwicklung seit dem Krieg: „Was ein Glück“

Ein anderer Twitter-Nutzer spricht in seinem Post die Diskussion um die Regelsatz-Erhöhung an: „Aldi und andere erhöhen ab Montag ihre Preise für Grund-Lebensmittel. Was ein ‚Glück‘, das HartzIV zum Jahresbeginn um 3 Euro erhöht wurde…“. Die Regelsätze für Hartz IV-Unterstützung müssten angehoben werden, fordert er mit dem Hashtag „RegelsatzAnpassen“.

Ein Nutzer würden den Händlern gerne nicht nur mit Zynismus begegnen

Ein dritter User würde sich gerne abreagieren und findet Aldi gehöre eigentlich „eine gezimmert“. Ganz ernst ist das wohl nicht gemeint, aber die Vermutung dahinter ist wohl wieder, dass sich die Inhaber der Lebensmittel-Riesen an der aktuellen Situation bereichern und nicht nur die gestiegenen Einkaufs- und Transportkosten weitergeben.

Trotz des Humors: Keine lustige Lage für viele Deutsche

Obwohl sich außer der AfD auf Twitter die Meisten darum bemühen, den Humor nicht zu verlieren, ist die Lage für viele Deutsche aktuell schwierig. Die Menschen reagieren auf Preissteigerungen, indem sie verstärkt auf Sonderangebote zurückgreifen (58 Prozent) und günstigere Eigenmarken wählen (39 Prozent), so die Studie von PwC.

Gut jeder Vierte (27 Prozent) geht für bestimmte Produkte zum Discounter. Fast ebenso viele (24 Prozent) üben Verzicht - und kaufen weniger von bestimmten Produkten, insbesondere weniger Fleisch. Zu diesen Ergebnissen kam die Studie von PwC Deutschland in Kooperation mit dem Crowdsourcing-Marktforschungsunternehmen POSpulse durch die Befragung von rund 1000 Personen Personen ab 18 Jahren in Deutschland.