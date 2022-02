Rückruf bei Aldi: „Schlimmstenfalls drohen innere Verletzungen und Blutungen „

Von: Yasina Hipp

Ein Thermoglas mit doppelter Glaswand. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bei der Nutzung bestimmter Thermogläser von Aldi Nord ist Vorsicht geboten. Die doppelte Glaswand kann unter Umständen splittern.

Essen - Thermogläser sind perfekt geeignet für Heißgetränke, wie Kaffee und Tee. Durch das doppelte Glas bleibt das Getränk länger warm, gleichzeitig verbrennt man sich beim Genießen nicht die Hände. Lebensmitteldiscounter Aldi Nord ruft nun Thermogläser des Herstellers „CD Creatives Design GmbH“ zurück. Alle Artikel der „HOME CREATION® Thermogläser“ sind von dem Rückruf betroffen. Der Grund: Die Innenwand des Doppelwandglases könne bei Verwendung beziehungsweise beim Spülvorgang splittern, so das Unternehmen. Aldi rät von der Verwendung „dringend“ ab.

Aldi-Rückruf: Thermogläser können splittern

Betroffen von dem Rückruf sind alle Sorten der „HOME CREATION® Thermogläser“. Die Produkte waren bei einer Aktion vom 16.12.2021 in den Filialen erhältlich. Das Unternehmen teilt weiter mit, alle Sorten der Thermogläser des Herstellers zum „vorbeugenden Verbraucherschutz“ aus dem weiteren Verkauf genommen zu haben. Kunden und Kundinnen die bereits die betroffenen Thermogläser gekauft haben, können diese in Aldi-Filialen zurückbringen. Sie bekommen den Kaufpreis zurückerstattet.

HOME CREATION® Thermogläser

Hersteller: CD Creatives Design GmbH

Aktion vom 16.12.2021

Die Gläser hat es in verschiedene Ausführungen zu kaufen gegeben. Für Latte Macchiato und Cappuccino in rund oder eckig, oder für Tee mit einem kleinen Henkel. Das splitternde Glas kann zu Schnittverletzungen an den Händen, beim Trinken im Mund oder Rachen oder schlimmstenfalls zu inneren Verletzungen und Blutungen führen.

Rückrufe: Glassplitter in unterschiedlichsten Produkten

Immer wieder kommt es vor, dass Supermärkte, wie Edeka, Rewe, Aldi und Co. Produkte aus ihrem Sortiment wegen möglicher enthaltener Glassplitter zurückrufen. Erst kürzlich war davon ein bestimmter Fruchtaufstrich betroffen. Auch die Südwestdeutsche Salzwerke AG musste im vergangenen Sommer eines ihrer Salze zurückrufen. In der Produktion im Betrieb eines Vorlieferanten ging eine Glaslampe zu Bruch und verursachte so die Verunreinigung.