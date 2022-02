Aldi: Skurrile Kundenbeschwerde – Hot-Dog-Brötchen „nicht zu gebrauchen“

Aldi Süd © Matthias Balk / dpa

Tagtäglich muss sich der Discounter-Riese Aldi mit Beschwerden seiner Kunden auseinandersetzen, es geht um zu hohe Preise und Mogelpackungen. Viele sind durchaus berechtigt – andere erstaunen.

Es gibt da diese Fälle, in denen es Kunden mit ihren Beschwerden gar nicht um vermeintliche Verbrauchertäuschung oder Mogelpackungen geht, sondern um Produkte, die, tja, einfach gewissen Gewohnheiten widersprechen. So könnte man es wohl ausdrücken. Es ist eben ärgerlich, wenn sich zuhause herausstellt, dass sich der Kauf gar nicht so verarbeiten lässt, wie man es gewohnt ist. Facebook-User Alexander zum Beispiel hat kürzlich mal wieder Lust auf Hot Dogs. So weit, so gewöhnlich.

Was ihn dann völlig aus der Bahn wirft, verrät HEIDELBERG24*.

Das Social-Media-Team bei Aldi Süd hat es oft nicht ganz leicht. Immerhin sind es die dortigen Mitarbeiter, die an vorderster Front stehen und an denen sich die Kundenwut ungefiltert entlädt. Oftmals müssen sich die Mitarbeiter aber eben auch mit durchaus berechtigter Kritik auseinandersetzen. Kein ganz einfacher Job. Tauschen möchte man jedenfalls nicht unbedingt. (mko) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA