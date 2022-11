Aldi Süd testet offenbar neuen Service: Frische Lebensmittel bald ganz einfach online bestellen?

Von: Victoria Krumbeck

Bald könnte Aldi Süd seinen ersten Onlineshop für Lebensmittel eröffnen. In den USA wird das Konzept bereits getestet.

München/Düsseldorf — Mal wieder nichts im Kühlschrank? Kein Problem, mit ein paar Klicks kann man sich mittlerweile einen ganzen Wocheneinkauf liefern lassen. Egal ob frisches Obst und Gemüse, verpackte Nudeln oder Getränke, viele Lieferdienste wie Gorillas oder Flink haben sich auf Lebensmittel spezialisiert. Auch Supermärkte wie Rewe oder Edeka bieten einen Lieferservice an. Zudem startete Aldi Süd in den USA einen Anlauf mit einem Webshop für Lebensmittel. Auch in Deutschland könnte der Discounter diesen Service offenbar bald anbieten.

Aldi Süd: Discounter plant offenbar Webshop für Lebensmittel

Seit der Corona-Pandemie boomt der Markt für Lieferdienste. In Deutschland sind die Lieferunternehmen vor allem in den Großstädten tätigen. Nun soll Aldi Süd in den Markt einsteigen, wie das Handelsblatt aus Unternehmerkreisen erfuhr. Bereits im ersten Halbjahr 2023 soll Aldi Süd mit dem neuen Angebot starten. Bisher bieten Aldi Süd und Aldi Nord einen Online-Shop mit Nonfood Artikeln an. In den USA wird ein Webshop bereits seit einigen Wochen getestet und zusammen mit dem Lieferpartner „Instacart“ betrieben.

Mithilfe einer in den USA getesteten Software von Spryker, will Aldi Süd den Onlinehandel in Deutschland betreiben. Die entwickelte Plattform will der Discounter in allen internationalen Märkten betreiben. Nach Handelsblatt-Informationen soll Aldi für die Zentrale um die 50 Stellen für E-Commerce-Spezialisten ausgeschrieben haben. Aldi Süd äußerte sich noch nicht zu den Plänen.

Aldi Süd bietet Lieferservice in den USA an

Der Lebensmittelzeitung sagte Stefan Kopp, Sprecher des Verwaltungsrats von Aldi Süd, dass man die Geschehnisse am Markt verfolge. „Wir beobachten seit jeher, wie alle Marktteilnehmer, die Entwicklungen am Markt und führen weltweit in unterschiedlichen Bereichen täglich Testläufe durch“, so Kropp. Beispiele kommen dabei nicht nur aus der USA. In Großbritannien können Kunden ihre Ware online zusammenstellen und bezahlen. Die Produkte müssen dennoch eigenständig im Markt abgeholt werden. In der Schweiz wird ein ähnliches System wie in den USA getestet.

In Unternehmenskreisen soll sich allerdings nur noch die Frage gestellt werden, wann der Webshop kommen soll. Der Onlinevertrieb ist auch mit einem Risiko verbunden. Denn mit dem Onlinehandel von frischen Lebensmitteln verdient man in Deutschland nichts. Außerdem erhöht sich das Risiko, dass die Umsätze in den Filialen sinken. Solche Einbußen können sich Unternehmen wie Aldi Süd mit seinen fast 2.000 Filialen nicht leisten, da die Mehrkosten der Energie- und Produktpreise gedämpft werden müssen.

In Staaten wie den USA ist das Risiko bei Weitem nicht so groß. Aldi Süd hat dort fast genauso viele Filialen wie in Deutschland, was aufgrund der Größe der USA wenig ist. Die Präsenz des Discounters ist deutlich geringer. Dort überwiegt die Chance, mit dem Online-Angebot neue Kunden zu gewinnen. Aldi Süd zeigte sich auch schon in der Vergangenheit als innovativer Discounter. So eröffnete er im Jahr 2022 seine erste kassenlose Filiale in Großbritannien. (vk)