Leere Regale bei Aldi und Co. - Supermärkte rationieren jetzt Gemüse in Großbritannien

Von: Romina Kunze

Engpässe bei Ernte und Import: In britischen Supermärkten wird Gemüse knapp und kann deshalb nur begrenzt angeboten werden. Droht das bald auch in Deutschland?

Kassel – Wo normalerweise die Preise zu lesen sind, werden Supermarkt-Kunden in Großbritannien derzeit mit einem entschuldigenden Hinweis vertröstet: „Zurzeit nicht auf Lager, wir bitten um Entschuldigung“. Im Inselstaat wird derzeit das Gemüse knapp, wie mehrere Medien, darunter die Tagesschau, berichten.

Aufgrund der anhaltenden Engpässe müsse nun in britischen Supermärkten, wie Aldi, Asda und Marktführer Tesco, das Gemüse rationiert werden. Vor allem Tomaten, Gurken und Paprika können kaum noch angeboten werden, heißt es weiter. Für Kundinnen und Kunden bedeute das, sich in ihren Einkauf einschränken zu müssen. Stehen bald auch die Gemüseregale in Deutschland leer? Darüber berichtet HNA.de.

Leere Gemüse-Regale: Rationierung bei Aldi und anderen britischen Supermärkten

Die Gemüse-Knappheit zieht eine Regelung nach sich, die viele hierzulande an die Corona-Anfangszeiten erinnern dürften: Wurden damals in Deutschland Toilettenpapier- und Nudelpackungen auf dem Kassenband gezählt, dürfen Kunden in Großbritannien jetzt den Supermarkt nur noch mit abgezählter Menge Gemüse verlassen. Bei Aldi und Tesco werden laut Tagesschau nicht mehr als drei Gurken pro Kunde ausgegeben. Auch Tomaten und Paprikas werden je nach Bestand reguliert.

Name Filialen Tesco 4074 Supermärkte in Großbritannien und Irland Asda 576 Supermärkte in Großbritannien Aldi 470 Supermärkte in Großbritannien

Die Gründe für den Notstand in der Gemüseabteilung vieler Supermärkte in Großbritannien hängen mit mehreren Faktoren zusammen. Zum einen ist Großbritannien der Medienanstalt Sky News zufolge ohnehin im Winter stark auf den Import angewiesen. Demnach würde im Inselstaat von Dezember bis März rund 95 Prozent der Tomaten von außerhalb eingeführt. Die Länder, aus denen Großbritannien importiert, hatten zuletzt mit Extremwetter, heimische und ausländische Landwirte auch mit gestiegenen Energiekosten zu kämpfen.

Gemüse-Engpässe bei Aldi und Co. in Großbritannien: Eine Folge aus Klimawandel und Ukraine-Krieg

In Spanien und Nordafrika, woher die EU etwa ein Großteil der Tomaten bezieht, war es zuletzt deutlich kälter, als gewohnt, was sich auf die Ernte auswirkt. Etliche Gewächshäuser der britischen Landwirte stünden derweil aufgrund der gestiegenen Energiekosten als Folge des Ukraine-Kriegs still.

Liefer-Engpässe von Obst und Gemüse sorgen in Großbritanniens Supermärkten für leere Regale. © Hesther Ng/Imago

Wie Sky News berichtet, werde in Großbritannien noch mindestens bis Ende April mit Lieferschwierigkeiten gerechnet. Die Rationierung in den Supermärkten sei daher eine Vorsichtsmaßnahme, um Hamsterkäufen vorzubeugen.

Aldi, Lidl und Co. - In deutschen Supermärkten keine Gemüse-Engpässe befürchtet

Entwarnung gibt es derweil in Deutschland; zumindest was die Versorgung angeht. Die versicherte Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auch der Discounter Netto und die Rewe-Gruppe sehen keinen Grund zu Sorge. „Es gibt bei Rewe und Penny ausreichend Tomaten und Co. zu kaufen. Auch zukünftig“, versprach ein Unternehmenssprecher.

Bei dem Discounter Aldi existiere „derzeit kein generelles Verfügbarkeitsproblem bei Obst und Gemüse“, doch müsse man die Lage beobachten, zitiert die dpa einen Aldi-Sprecher. Lidl versicherte: „Aufgrund der langjährigen Partnerschaften mit unseren Lieferanten ist die Warenversorgung der Lidl-Filialen trotz aktueller Engpässe in den genannten Regionen grundsätzlich sichergestellt.“

Gemüse-Engpässe in Großbritannien: Versorgung in Deutschland gesichert, nicht aber Auswahl und Preis

Die Versorgung ist auch gesichert, weil man in Deutschland deutlich weniger auf Importe angewiesen ist. Anders als in Großbritannien wird in Deutschland laut dem Bundesministerium für Ernährung und Wirtschaft rund ein Drittel des Gemüsebedarfs mit der heimischen Landschaft gedeckt. Und auch wenn die Lage sich in Deutschland nicht in den Gemüseabteilungen auswirke, so möglicherweise an der Kasse.

Die Bestandsschwierigkeiten des Marktes hätte laut dpa Einfluss auf die Auswahl des Sortiments und den Preis. Haben zuletzt die Preise generell in den Supermärkten deutlich angezogen, könnten die Preise für Obst und Gemüse damit weiter steigen. Doch auch das gewährleiste letztlich den Bestand. Denn, was dann an Angebot fehle, werde durch die gesunkene Nachfrage aufgrund von Teuerungen reguliert, wie ein Experte gegenüber dem Spiegel erklärte.

Derweil sind die Preise für ein beliebtes Lebensmittel vieler Menschen in Deutschland gesunken. (Romina Kunze)