Aldi-Kunde drängt auf Maske beim Einkaufen und wird im Netz attackiert

Von: Anna Lorenz

Corona-Herbst – und Masken-Comeback? Ein Kunde von Discounter Aldi hält beides für untrennbar und teilt seinen Ärger auf Twitter. Viele User sehen das allerdings deutlich anders.

München – Die Gesetzeslage ist eindeutig. Wer Aldi, Lidl, und Co. besucht, darf auf das Tragen einer Maske in den Verkaufsräumen verzichten. Die Schutzmaßnahme, die zur Hochzeit der Corona-Pandemie in vielen Teilen des öffentlichen Lebens galt, ist mittlerweile nicht mehr verpflichtend. Gleichzeitig leidet aber nicht nur München unter der „selbstgemachten Katastrophe“ im Nachgang zur Wiesn 2022 – bundesweit ist der vielfach prophezeite Coronaherbst da. Eine Spannungslage, die die Gemüter erhitzt, wie nun auch eine aktuelle Diskussion auf der Social-Media-Plattform Twitter zeigt.

Ob Aldi, Penny oder Edeka: Wie sinnvoll ist die Maske diesen Herbst beim Einkaufen?

Ehrlicherweise muss man sagen: Die Maske war stets eher notwendiges Übel als Gegenstand großer Beliebtheit. Viele Menschen fühlen sich von dem Mund-Nasen-Schutz in der Atmung eingeschränkt, leiden an Hautunreinheiten infolge der teilweisen Gesichtsbedeckung und Brillenträger haben regelmäßig mit einem Beschlagen ihrer Sehhilfe zu kämpfen.

Andererseits gilt die Maske aber als wirksame Methode zur Abwehr des Coronavirus und hält auch andere Keime erfolgreich fern. Daneben ist zuzugeben, dass die Dauer des Lebensmitteleinkaufs regelmäßig nicht die Dimension hat, die das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes als extreme Zumutung erscheinen lässt.

Nichtsdestotrotz scheiden sich die Geister an der Maßnahme – nicht zuletzt, weil eine Frage nach knapp drei Jahren Pandemie noch immer nicht eindeutig beantwortet wird: Wie gefährlich ist eine Corona-Erkrankung denn nun wirklich? Während teils davon ausgegangen wird, das Virus sei mittlerweile ein gut handhabbarer Teil des Alltags, warnen Studien vor allem vor den Auswirkungen von Long-Covid und Post-Covid, die anhaltende Beeinträchtigungen der Gesundheit bedeuten können.

Aldi-Kunde entfacht Diskussion über Masken beim Einkauf: „Haben wir wirklich nichts gelernt?“

Die unterschiedlichen Einschätzungen hinsichtlich Covid-19 färben auch die Diskussion, die sich aktuell auf Twitter vollzieht. Ein Aldi-Kunde rügt darin, dass „gefühlt jeder Dritte“ an Husten oder Schnupfen leide, allerdings keine Maske trage. Seiner Befürchtung nach habe man „wirklich aus den letzten zwei Jahren nichts gelernt“.

„Bleib gefälligst daheim oder Klappe halten!“, wütet eine Userin daraufhin. Ein weiterer Nutzer behauptet, ganz Europa lache die Bundesrepublik aus, „weil Dummland wieder Angst hat“, ein anderer tippt bei dem Twitterer sogar auf eine „Angststörung“ und empfiehlt den Gang zum Therapeuten. Man könne auch „drei Masken aufsetzen“, frotzelt ein User, und weist darauf hin, dass „Husten und Schnupfen im Oktober“ kein ungewöhnliches Phänomen seien. Generell halten viele die Sorge vor einer Infektion für übertrieben, der „Coronaschnupfen“ sei nicht weiter tragisch, das „Virus kein großes Problem mehr“.

Die Diskussion, die in der Politik ebenfalls geführt wird, dürfte schon bald Konsequenzen zeitigen. Die Zahlen des RKI zur Herbstwelle lassen eine Rückkehr der Maskenpflicht als denkbar erscheinen – nicht zuletzt, wegen der vielen Hospitalisierungen, die die Krankenhäuser gegenwärtig an ihre Kapazitätsgrenzen bringen. In Bayern hingegen hält man das Comeback von FFP2 und Kollegen nicht für den richtigen Weg und denkt über Ausnahmeregelungen nach.