Laszives Aldi-Video zum Valentinstag polarisiert: „Für mich als Kundin ein mulmiges Gefühl“

Von: Lukas Einkammerer

Discounter-Gigant Aldi spaltet mit einer zweideutigen Valentinstags-Werbung die Meinungen der Kunden. (Symbolbild) © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Pünktlich zum Valentinstag teilt Aldi ein besonderes Video mit seinen Kunden. Darin spielen sich laszive Szenen ab. Diese kommen jedoch nicht bei allen Kunden gleich gut an.

Essen - Der 14. Februar steht ganz im Sinne der Liebe. Egal ob ein Strauß Rosen, edle Pralinen oder ein romantisches Candlelight-Dinner: Liebende und Geliebte in aller Welt sehen am Valentinstag rot. Solch ein besonderer Anlass erweist sich auch für Unternehmen und Geschäfte als eine Bereicherung. Verlockende Sonderangebote und speziell kuratierte „Valentine‘s Day“-Sortimente sollen bei liebesumrauschten Pärchen für Einkaufslust sorgen. Schließlich will man der besseren Hälfte mit sorgfältig ausgesuchten und extravagant verpackten Geschenken eine Freude machen.

Dem romantischen Flair des Fests der Liebe scheint dieses Jahr auch Aldi erlegen zu sein. Denn pünktlich zum 14. Februar hat der Discounter-Gigant ein Werbevideo der anderen Art mit seinen Kunden geteilt - in dem es ziemlich zweideutig zugeht.

Aldi teilt Valentinstags-Video: Lebensmittel-Werbung auf zweideutige Art

Zwar ist in dem knapp 40-sekündigen Werbespot, der von Aldi Nord auf der Videoplattform YouTube veröffentlicht wurde, außer Armen und diversen Früchten nicht viel zu sehen, trotzdem spielen sich dort laszive Szenen ab. Hände, die sich berühren, und eine mehr als zweideutige Präsentation alltäglicher Szenen wie das Entkernen einer Avocado oder aus Auspressen einer Zitrone erinnern mehr an Liebesspiel und innige Stunden als an den Wocheneinkauf. „Liebe ist für alle da! Liebe ist für alle anders“, schreibt Aldi zu dem Video, „Setzt mit uns die rosarote Brille auf und lasst uns zum Valentinstag die Liebe in ihrer unendlichen Vielfalt feiern“. Ob es so etwas nun wirklich gebraucht hat - darüber lässt sich streiten. Eins steht aber dennoch fest: Es bleibt hängen.

Aldi-Video zum Valentinstag: Kunden reagieren gespalten - „Unangemessen“

Bei Aldi-Kunden scheint das Video zu polarisieren. Viele zeigen sich von dem sinnlichen Spot mehr als beeindruckt. „Starkes Statement, mega Ästhetik“, schwärmt ein YouTube-Kommentar. „Danke für die Diversität“, tut es ihm ein anderer gleich. Andere Einkäufer scheinen von den anreizenden Bildern aber alles andere als angetan zu sein. „Als Valentinstags-Konzept wäre vieles anderes besser gewesen“, schreibt eine empörte Userin. „Für mich als Kundin ein mulmiges Gefühl, diesen Lebensmittelmarkt zu unterstützen“, heißt es da. „Geht voll an der Botschaft vorbei“, schließt sich ihr ein weiterer Kunde an. Welche Botschaft mit dem Video erzielt werden sollte, stellt Aldi selbst klar: „Die Botschaft dahinter ist nicht Sex Sells, sondern Vielfalt und #loveislove.“ Eine solche Message darf doch gerne verbreitet werden - vor allem zum Tag der Liebe. (le)

