Aldi Süd greift bei Parksündern durch: Für Wiederholungstäter wird es teuer

Von: Stella Henrich

Wer länger als eine Stunde beim Discounter Aldi parkt, sorgt für Ärgernis. Der Händler setzt daher auf Videoüberwachung. Und schleppt ab.

München − Immer wieder beschweren sich Kunden beim Discounter Aldi, dass sie keinen freien Parkplatz finden. Das ärgert nicht nur die Kunden. Auch der Lebensmittelhändler kennt das Problem und greift jetzt durch. Zwar „ist grundsätzlich das Parken für unsere Kunden immer kostenfrei.“ Gelegentlich „kommt es in Innenstädten, in der Nähe von Bürogebäuden, Arztpraxen, Schulen, an Bahnhöfen oder Verkehrsknotenpunkten zu Engpässen durch Fremdparker,“ erklärt eine Aldi-Sprecherin auf Anfragen von Express.de.

Ein Kunde läuft über einen Aldi Parkplatz. (Symbolbild) © FrankHömann/Sven Simon/imago

Auch die Aldi-Filiale im Niehler Kirchweg hat das Problem mit Parkern, die länger als eine Stunde beim Discounter Kundenparkplätze blockieren. Um das dauerhaft zu verhindern, setzt die Aldi-Filiale eine Videoüberwachung ein. Eine Kamera erfasst das Kennzeichen des Autos jeweils bei der Ein- und Ausfahrt und ermittelt so die Parkdauer. Die Überwachung erledigt ein externer Dienstleister für den Discounter.

Wer zu lange den Kundenparkplatz nutzt, dem drohen 25 Euro Strafe. Wer dies regelmäßig wiederholt, den lässt Aldi kostenpflichtig abschleppen. Erläutert eine Sprecherin die Regelung dem Express.de. Damit Aldi einen Verstoß nachweisen kann, muss der Parker allerdings eine Parkscheibe gut sichtbar im Auto auslegen.

Aldi: Filialen entscheiden selbst, wie sie auf Kundenbeschwerden reagieren

Weil es offenbar immer wieder zu Beschwerden kommt, können die Filialen mit unterschiedlichen Vorschriften reagieren.

Installation einer Schranke

Einführung einer Parkscheibe

Installation von Bodensensoren

Videoüberwachung

Auch die Discounterkette Lidl arbeitet mit einer Sensortechnik, welche die Parkdauer der Kunden misst. Allerdings kann diese maschinelle Kontrolle zu Ungerechtigkeiten führen.

Wer die Parkzeit beim Einkaufen überschreitet, muss mit Folgen rechnen. Wie eine Lidl-Kundin inzwischen weiß. Sie hatte sich beim Einkaufen mit einer Freundin im Discounter verquatscht. Und musste den Strafzettel von 30 Euro trotz Beschwerde blechen.