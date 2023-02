Skurrile Aldi-Werbung mit Influencer Jeremy Fragrance sorgt für Jubel-Stürme: „Einfach grandios“

Der Discounter Aldi hat mit einem Werbespot für Aufsehen gesorgt. Darin spielt Influencer Jeremy Fragrance die Hauptrolle. Die Fans jubeln.

München – Jeremy Fragrance (34) erlebt zurzeit einen regelrechten Hype. In den sozialen Medien ist der Parfüm-Influencer quasi omnipräsent. Mit seinem Lifestyle, seinen Sprüchen und Auftreten unterhält er die Massen, polarisiert damit zuweilen aber auch. Jetzt hat der Influencer seinen nächsten skurrilen Auftritt hingelegt. Am Freitag veröffentliche Aldi einen Werbespot – mit Jeremy Fragrance in der Hauptrolle, tz.de fasst zusammen.

Aldi-Spot mit Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance endet mit skurriler Auflösung

Der Spot ist – passend zum Hauptdarsteller – im Stile einer klassischen Parfüm-Werbung gehalten. Fragrance wird darin an einem Strand inszeniert, immer wieder kommen hochwertige Nah- und Zeitlupen-Aufnahmen zum Einsatz. „Gemeinsam mit Aldi Nord begab sich Jeremy Fragrance auf die Suche nach dem besten Duft der Welt“, schreibt der Discounter unter das Video bei YouTube.

Sekunde um Sekunde steigt die Spannung, um welchen Duft handelt es sich? Kommt tatsächlich ein gemeinsames Parfüm von Jeremy Fragrance und Aldi? Die Auflösung ist so skurril wie passend: Es ist frisch gebackenes Brot. Hoffentlich ohne lebendige tierische Beilage, wie einst bei Aldi in England gesehen.

„Ich raste aus“: Fans brechen wegen Aldi-Werbung in Jubel-Stürme aus

Zuletzt hatte Kaufland den österreichischen Rapper „Money Boy“ für sich gewinnen können. Mit dem Werbespot ist Jeremy Fragrance ein weiterer Coup aus der Welt der Supermärkte und Discounter geglückt. Doch auch für Aldi hat sich der Clip ausgezahlt. Die Reaktion unter dem YouTube-Video fallen teils überschwänglich aus. Wir haben die besten Kommentare zusammengefasst.

„Das ist ohne Übertreibung die beste Werbung, die jemals existiert hat!“

„Ich raste aus, ich wusste nicht, dass ich diese Kombi in meinem Leben brauche. Ich LIEBE es!“

„Die Kombi, auf die niemand gewartet hat, aber jeder braucht. POWER!!!!“

„Ab diesem Punkt sollte auch jedem klar sein, dass wir definitiv in einer Simulation leben.“

„Alleine die Tatsache, dass das echt ist. Einfach Grandios.“

„Stell dir vor, du gehst beim Aldi in Buxtehude noch Butter und Milch kaufen und an der Kasse flüstert dir dann Jeremy Fragrance ein zartes ‚Aqua‘ in dein Ohr.“

Bei der Show „Promi Big Brother“ hatte Jeremy Fragrance hingegen kein gutes Bild abgeben. Aus religiösen Gründen verließ er das Luxus-Loft bereits nach einer Woche. (vfi)