Aldi-Prospekt leistet sich Fehler bei Kreuzfahrt-Angebot: „Dass die sich das überhaupt trauen“

Von: Kai Hartwig

Auch in den Supermärkten wird inzwischen mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt. Ein Aldi-Angebot warf allerdings nun Fragen auf.

München – Unter den Supermärkten und Discountern in Deutschland setzt ein Umdenken ein. Seit einiger Zeit verändern die bekannten Ketten wie Lidl, Edeka, Kaufland oder Rewe ihre Produktpalette, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. So wird vermehrt auf Bio-Produkte gesetzt, Aldi führte jüngst sogar eine laut eigenen Angaben besonders ökologisch wertvolle Marke ein. Und auch in der Fleischproduktion gingen die Supermärkte in Sachen Tierhaltung neue Wege.

Aldi leistet sich Fehler auf Kreuzfahrtseite in Prospekt: „Dass die sich das überhaupt trauen“

Doch wie passt das alles nun zu einem Werbe-Prospekt, den Aldi Süd offenbar drucken ließ? Dort entdeckten mehrere Kunden eine Zusammenstellung von Angeboten in unmittelbarer Abfolge, obwohl diese so gar nicht zueinander passen wollten. Auf Twitter veröffentlichten mehrere User Fotos der besagten Seite im Aldi-Prospekt.

Oben fand sich eine Anzeige mit dem Titel: „Kanaren zum Hammerpreis“. Hier konnten Aldi-Kunden eine Kreuzfahrt-Reise nach Spanien unternehmen, die „22-tägig inklusive Flug“ unter anderem auf Teneriffa angeboten wurde. Direkt darunter hieß es: „Nachhaltig. So kann Aldi sein.“ Der Discounter bot eine Mehrwegkiste in zwei verschiedenen Größen an. „Schenke unseren Kisten ein zweites Leben“, lautete der Slogan. Abgebildet war eine Mehrwegbox mit vorwiegend als gesund geltenden Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Saft oder Pasta.

„Aldi, finde den Fehler“, schrieb ein Twitter-User zu seinem Tweet samt Aldi-Prospektseite, die Angebote ab Anfang Juli 2023 zeigt. Schließlich gelten Kreuzfahrten als nicht besonders nachhaltig, besonders bezüglich der CO₂-Emissionen. So hatten Klimaaktivisten kürzlich sogar ein AIDA-Kreuzfahrtschiff am Auslaufen gehindert. Ein weiterer Nutzer setzte ebenfalls einen Tweet mit besagtem Aldi-Prospekt ab. „Kreuzfahrt kann so Aldi sein“, meinte er nur. „Seit man bei Reisebuchungen überall dieses Häkchen für den CO₂-Ausgleich setzen kann, bin ich grüner Hardcore-Tourist“, kommentierte ein anderer Twitter-User ironisch. „Dass die sich überhaupt trauen, die Wörter ‚Kreuzfahrt‘ und ‚nachhaltig‘ auf eine Seite zu drucken“, wunderte sich ein weiterer.

Kreuzfahrt-Angebot und Nachhaltigkeitswerbung bei Aldi – Online-Prospekt verändert?

Möglicherweise fiel die etwas diskussionswürdige Anordnung der Werbeanzeigen auch den Mitarbeitern bei Aldi Süd auf. Inzwischen stellt sich die Seite mit dem Kreuzfahrt-Angebot anders dar – zumindest online. Ob hier nachträglich Veränderungen vorgenommen wurde oder sich der Prospekt von Beginn an anders darstellte als in der Print-Version, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Auf der Homepage des Discounters findet sich jedenfalls die Kreuzfahrtschiff-Reise nach Spanien direkt über einer Anzeige, die auf den digitalen Aldi-Prospekt hinweist. Den kann man demnach via WhatsApp kostenlos beziehen.

Sicher ist auch dies eine Möglichkeit, nachhaltiger zu werden, wenn auf den Papier-Prospekt verzichtet wird. Zumal auch Aldi-Konkurrenten wie Rewe inzwischen keine Papier-Werbeprospekte mehr anbieten. Aber immerhin wurde nun darauf verzichtet, das Wort Nachhaltigkeit in großen, grün unterlegten Buchstaben direkt unter einer Kreuzfahrt-Werbung zu platzieren. Unterdessen wurde kürzlich auch Kaufland für angeblich fehlende Nachhaltigkeit heftig kritisiert.