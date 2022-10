Versicherungsvertreter enthüllt Auto-Abzocke: So tricksen die Kfz-Werkstätten

Nicht in jeder Auto-Werkstatt wird beim Einbau neuer Ersatzteile im Sinne des Kunden gearbeitet. (Symbolbild) © IMAGO/Manuel Geisser

Manche Werkstätten öfter neue Ersatzteile einbauen, wo die kaputten auch repariert werden können. Der Kunde muss dann in der Regel mehr bezahlen.

Ismaning - Zwar sind die Spritpreise in Deutschland zuletzt etwas gesunken, dennoch sind sie nach wie vor hoch. Wenn dann noch hin und wieder etwas kaputtgeht am eigenen Auto, müssen PKW-Besitzer beim Besuch in der Werkstatt erneut tief in die Tasche greifen. Ein Versicherungsvertreter erklärte nun, dass in den Werkstätten oft getrickst wird. Und die Verbraucher so mitunter zu viel für ihre Reparatur zahlen müssen.

Versicherungs-Experte Lauterwasser: Manche Werkstätten bauen zu viele neue Teile ein

Denn nach Einschätzung von Christoph Lauterwasser, Leiter des Allianz Zentrums für Technik, würden die Werkstätten zu viele neue Teile einbauen, anstatt die alten zu reparieren. Dies sei zum einen teurer für den Verbraucher und zum anderen schädlicher für die Umwelt. „Denn Produktion und Transport neuer Teile erhöhen den CO₂-Footprint deutlich“, sagte Lauterwasser. Zudem käme das Auto bei der Reparatur der kaputten Teile schneller wieder aus der Werkstatt, „gerade wenn viele Teile wie derzeit nicht lieferbar sind“.

Ob eine Werkstatt nun getrickst hat oder nicht, sei laut dem Versicherer von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. „Es gibt Werkstätten, bei denen die Reparaturquote bei beschädigten Windschutzscheiben zwischen zehn und fünfzehn Prozent liegt, bei anderen über 30 Prozent.“ Entscheidend aus Sicht der Werkstatt sei: „Was habe ich für eine Marge beim Tausch versus Reparatur?“

Reparatur kaputter Teile für den Verbraucher billiger – und deutlich umweltfreundlicher

Mit einer geringen Erhöhung der Reparaturquote um zwei Prozent wäre laut der Allianz neben den Verbrauchern auch der Umwelt schon viel geholfen. So könne man nämlich etwa 5000 Tonnen CO₂ im Jahr einsparen. Dies entspreche der Menge, die 860 durchschnittliche Haushalte jährlich ausstoßen. Die Privathaushalte versuchen angesichts der hohen Energiepreise freilich auch, bei einigen Stromfressern Energie zu sparen.

Lauterwasser führte außerdem anhand eines Scheinwerfers eine Beispielrechnung durch: „Wenn der Halter gebrochen ist, kann ich entweder den Halter ersetzen, oder den ganzen Scheinwerfer tauschen.“ Während ersteres rund 500 Euro koste, müsse man bei einem Scheinwerfer-Tausch bis über 1500 Euro zahlen. Der Experte bemängelte zudem, dass in Deutschland Reparaturen mit gebrauchten Ersatzteilen nicht etabliert seien. In Ländern wie England, Schweden oder den USA sei dies gängige Praxis.

