Urlaub richtig genießen – so hilft der neue WhatsApp-„Ferienmodus“ dabei

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Wer im Urlaub entspannen möchte, sollte sich die Arbeit fern halten. Das Handy wird dabei schnell zum Gegenspieler. Helfen kann der WhatsApp-Urlaubsmodus.

München – Der Urlaub soll Angestellten dazu dienen, sich vom Stress aus dem Arbeitsalltag zu erholen und neue Energie tanken zu können. Doch spätestens seit Homeoffice und Messenger-Kommunikation am Arbeitsplatz ist häufig das Gegenteil der Fall. Sogar im Urlaub sind eifrige Angestellte für ihre Kollegen und Vorgesetzten noch erreichbar. Eine WhatsApp-Funktion soll helfen, im Urlaub ungestört die freien Tage zu genießen, die unter Usern nicht selten als „Ferienmodus“ betitelt wird.

Arbeiten im Urlaub: Mehr als ein Drittel aller Büro-Angestellten sind erreichbar

In der Regel ist es den meisten Angestellten freigestellt, wie sie ihren Urlaub gestalten. Jedoch ist mittlerweile sogar in vielen Arbeitsverträgen festgehalten, dass die freie Zeit für erholende Maßnahmen vorgesehen sei. Auch gesetzlich steht Arbeiternehmern eine Erholungszeit zu. Dabei lässt sich wohl darüber streiten, ob beispielsweise überfällige Arbeiten am Haus oder im Garten erholend wirken können, wenn sie im Kontrast zum Arbeitsalltag stehen oder nur eine weitere Belastung bilden. Immerhin werden viele Arbeitnehmer im Urlaub krank.

Viele Arbeitnehmer können im Urlaub ihre Finger nicht von der Arbeit lassen. (Symbolbild) © Kiko Jimenez/dpa

Die meisten Menschen in einem Arbeitsverhältnis dürften sich aber darüber einig sein, dass Berührungspunkte mit der alltäglichen Arbeit nicht als erholend gelten dürften. Dennoch zeigt eine Umfrage von Yougov im Auftrag des Technologieunternehmens Slack, dass insgesamt 37 Prozent aller Büro-Angestellten auch im Urlaub für ihren Chef und ihre Kollegen erreichbar sind.

Erreichbarkeit im Urlaub: Angestellte sehen eigenen Antrieb als Hauptgrund

Der häufigste Grund für die Erreichbarkeit ist laut der Umfrage jedoch nicht die Erwartungshaltung des Chefs oder der Chefin, sondern der eigene Antrieb. 80 Prozent der Befragten, die im Urlaub erreichbar sind, hätten dies als den Hauptgrund angegeben. Dahinter folgen wichtige Aufgaben und Projekte als Grund für eine Erreichbarkeit im Urlaub. Die Erwartungshaltung gegenüber dem Chef steht an dritter Stelle.

Warum ist Urlaub so wichtig? Beruf, Haushalt und Kindererziehung: Die vielen Verpflichtungen können auf Dauer zu Stress und Überforderung führen. Daher ist eine Auszeit sowohl für das körperliche als auch für das geistige Wohlbefinden besonders wichtig. Wenn wir im Urlaub sind, sinkt die Anzahl der Stresshormone in unserem Körper und die Extraportion Sonne sorgt für zusätzliche Glückshormone. Dadurch können Beschwerden wie Bauch-, Rücken- oder Kopfschmerzen zurückgehen und wir sind generell entspannter. Durch die Stressreduktion im Urlaub kann sogar das Herzinfarktrisiko sinken und die Lebenserwartung steigen. Nach dem Urlaub ist man erholt und hat neue Kraft getankt, wodurch man konzentrierter und gelassener an den Arbeitsplatz zurückkehrt. (Quelle: Hannoversche Versicherung)

Hinzu komme, dass sogar noch 16 Prozent der nicht-erreichbaren Angestellten im Urlaub ihre E-Mail checken. Deshalb müssen sich einige dazu regelrecht zwingen, die Arbeit im Urlaub von sich fernzuhalten. Wer es schafft, der lässt seine Kommunikations-Geräte wie Laptop und Handy einfach aus. Doch besonders für diejenigen, die kein gesondertes Arbeitshandy haben, könnte dies schwer werden.

WhatsApp-Funktion hilft, Arbeit und Freizeit im Urlaub voneinander zu trennen

Ganz nach dem Motto: „Aus den Augen, aus dem Sinn.“ Eine entsprechende Funktion hat auch der Messenger WhatsApp zurückgebracht, die es möglich macht, Arbeit und Freizeit klar voneinander zu trennen und nicht etwa in Versuchung zu geraten, ans Arbeiten zu denken. Erst zuletzt veröffentlichte WhatsApp neue Funktionen für den Messenger.

Zwar war es bereits vor der Funktion bereits möglich, einen Chat stummzuschalten oder zu archivieren. Dabei wurde eine neue Nachricht jedoch stets in den Chatverläufen der User angezeigt, als wäre es eine normale neue Nachricht – bei archivierten Chats mit Push-Benachrichtigung inklusive.

WhatsApp-Ferienmodus: Archivierte Chats zeigen keine neuen Nachrichten mehr an – empfangen sie aber

Mittlerweile haben die Betreiber eine weitere Funktion eingeführt, die den kleinen, aber feinen Unterschied macht. User können auswählen, ob Chats im Archiv bleiben, wenn eine neue Nachricht erscheint. So können Angestellte ihre Arbeitsgruppen auf WhatsApp archivieren, während des Urlaubs ignorieren und dennoch keine Nachrichten verlieren.

Viele Angestellte sind auch im Urlaub für ihre Kollegen und Chefs erreichbar. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Auf fast allen Smartphones reicht dafür ein nach rechts Swipen des Chats. Dort finden User als Option „Archivieren“. Die archivierten Chats lassen sich wiederfinden, in dem der User auf seinen Chats nach unten swipt. Dann erscheint eine Zeile mit der Bezeichnung „archiviert“.

Denn der Chat lässt sich jederzeit aus dem Archiv wieder unter die normalen Nachrichten bringen. Neue Nachrichten werden auch in archivierten Gruppen empfangen, jedoch nicht aktiv angezeigt. Urlauber können also befreit über WhatsApp mit ihren Liebsten kommunizieren, ohne dass dabei versehentlich eine Nachricht aus einer Arbeitsgruppe angezeigt wird. (bk/dpa)