Kann ich meine Sonnencreme im nächsten Jahr noch verwenden? NDR-Format mit erschreckender Erkenntnis

Von: Sandra Sporer

Nicht immer braucht man Sonnencreme im Verlauf des Sommers auf. Warum man den Rest im Folgejahr eventuell besser nicht verwendet, hat der NDR untersucht.

München – Strahlt die Sonne vom Himmel, ist guter Sonnenschutz Pflicht. Gerade zu Beginn des Sommers hat man an den ersten sonnigen Tagen eventuell nur die vom Vorjahr übrig gebliebene Sonnencreme im Haus. Selbst wenn diese noch nicht abgelaufen ist, sollte man lieber eine neue kaufen. Denn wie der Sender NDR mittels eines Labortests herausfand, enthalten einige ältere Sonnencremes einen Stoff, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein.

Ältere Sonnencremes enthalten teils das krebserregende Benzophenone

Bei dem Stoff handelt es sich um Benzophenone. Er entsteht, wenn das früher in vielen Sonnencremes enthaltene Octocrylene zerfällt. Und das passiert meist „schon vor dem Ende der Haltbarkeit von zwölf Monaten“, heißt es im Beitrag von NDR Info. Somit können auch Sonnencremes, die ihr Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht überschritten haben, mit Benzophenone belastet sein.

Viele Hersteller verwenden Octocrylene inzwischen nicht mehr in ihren Produkten. Bei den im Rahmen des NDR-Tests gesammelten, etwa ein Jahr alten Sonnencremes, war er jedoch in allen vertreten. Bei einer angefangenen Sonnencreme-Packung lohnt sich also ein Blick auf die Zutatenliste. Oder man entsorgt die alte Sonnencreme am besten gleich.

Die alte Sonnencreme vom Vorjahr sollte man besser nicht verwenden. Das fand die ARD in einem Test heraus. © Manuel Geisser/IMAGO

NDR Info findet sehr hohe Benzophenone-Level in älteren Sonnencremes

Im Rahmen des Tests von NDR Info wurden Sonnencremes der Marken Biotherm, Isdin und Hawaiian Tropic im Labor auf den potenziell krebserregenden Stoff getestet. In allen dreien konnte er in nicht unsignifikanten Mengen nachgewiesen werden. Luise Körner vom Bund für Umwelt und Naturschutz ist von den Ergebnissen schockiert. „Tatsächlich ist die Menge an Benzophenone, die sie darin gefunden haben, ja erheblich. Also das ist ja wie ein extra Stoff, der nicht auf der Zutatenliste steht.“

Der höchste Benzophenone-Wert wurde bei der getesteten, zwei Jahre alten Sonnencreme von Biotherm festgestellt – 62 Milligramm pro Kilogramm. Bei Isdin waren es 17 Milligramm pro Kilogramm und bei Hawaiian Tropic 18 Milligramm pro Kilogramm. Beide waren neun Monate alt und somit noch nicht einmal abgelaufen.

Auf Anfrage des Senders verweisen sowohl Biotherm als auch Isdin, dass es sich bei den getesteten Sonnencremes um Auslaufprodukte handelt und die neuen Formulierungen kein Octocrylene mehr enthalten. Der Hersteller von Hawaiian Tropic gab keinen Kommentar ab. Auch ein Süßstoff wurde von der WHO als möglicherweise krebserregend eingestuft. (sp)