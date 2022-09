„Gefahrstoffe“ im Deo - Rexona-Produkt für „ungenügend“ befunden

Von: Linus Prien

Teilen

Regal mit Deodorant © Norbert SCHMIDT/ IMAGO

Im Rahmen des Tests mehrerer Deodorants wurde ein Rexona-Deo von Öko-Test für „ungenügend“ befunden. Der Grund dafür ist, dass „Gefahrstoffe“ im Produkt vorhanden sind.

Frankfurt - Die Veröffentlichung Öko-Test hat ein neues Rexona-Deoprodukt für„ungenügend“ befunden: „Wir haben 30 Deocremes eingekauft und im Labor auf Schadstoffe untersuchen lassen. Viele von ihnen schneiden mit „gut“ oder „sehr gut“ ab. Das Produkt Rexona Maximum Protection Creme-Stick Clean Scent gehört aber nicht dazu.“ schrieb Öko-Test. Der Grund für das Urteil lautet, dass sich „Gefahrstoffe“ in dem Rexona-Produkt befinden sollen.

Rexona-Flop: Warum das Produkt so schlecht abschnitt

In dem Produkt von Rexona befanden sich nach Angaben von Öko-Test „problematischen Inhaltsstoffe“, „die aus unserer Sicht nicht in ein Kosmetik- bzw. Hygieneprodukt hineingehören.“ Stark kritisiert wurde die Verwendung von Aluminiumsalzen als Wirkstoff gegen Schweiß und Geruch. Diese Aluminiumsalze gelten jedoch Öko-Test zufolge als neurotoxisch und können sich im „Gehirn, Knochen und Organen anreichern sowie die Entwicklung von ungeborenen Kindern im Mutterleib beeinträchtigen.“

Rexona-Flop: „Gefahrstoff“ im Deo vorhanden

Ein weiterer Kritikpunkt von Öko-Test lautete, dass sich im Produkt Silikone im Gegensatz zu natürlichen Fetten befänden. Silokone könnten sich nicht so gut ins Gleichgewicht der Haut integrieren, wie die natürlichen Fette. Zudem seien die Silikone nicht umweltschonend, da sie sich nur langsam abbauen. Besonders bemängelt wird jedoch, dass das Rexona-Produkt mit der „kritischen Silikonverbindung Siloxan D4 verunreinigt“ ist. „D4 ist in der EU als Gefahrstoff eingestuft, weil es im Verdacht steht, die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen“. Letztlich wird noch die Verpackung des Produkts beanstandet, da sie nicht aus recycelbarem Plastik besteht. Alles in allem hält Öko-Test das Produkt von Rexona für „ungenügend“. (lp)