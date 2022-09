Amazon ändert Rückgabe-Regeln: Das müssen Kunden künftig beachten

Von: Victoria Krumbeck

Bei Amazon gibt es eine große Missbrauchslücke, die eine neue Rückgaberichtlinie schließen soll. Die Rechte von Autoren und Autorinnen werden dabei geschützt.

New York - Viele Verbraucher sind auf die digitale Form des Lesens umgestiegen. Auf einem kleinen Tablet können Wälzer wie Anna Karenina oder Herr der Ringe ohne zusätzliches Gewicht überall mit hingenommen werden. Kunden können E-Books, Hörbücher oder Software wie andere Ware auch zurückgeben. Für diese Produkte gilt ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Das Missbrauchspotenzial ist hierbei sehr groß, denn Bücher können einfach gelesen und danach umgetauscht werden. Doch damit ist zumindest bei Amazon bald Schluss.

Amazon ändert Regeln für Verbraucher: Keine Rückgabe von E-Books mehr möglich?

Dass nicht jedem alle Bücher gefallen können, steht außer Frage. Wer also mit seinem Kauf unzufrieden ist, der kann sein E-Book auch bei Amazon innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Doch nicht alle Kunden sind gegenüber den Autoren fair – einige nutzen die Lücke und geben gelesene Bücher einfach wieder zurück. Die amerikanische Berufsorganisation für Schriftsteller „The Authors Guild“ verkündete nun, sich mit Amazon in der Sache geeinigt zu haben.

Amazon plant, die Rückgabevorschriften zu verschärfen. Wie die Organisation mitteilte, wird das Unternehmen nur noch Bücher von Kunden zurücknehmen, wenn nicht mehr als zehn Prozent gelesen wurden. In den USA soll die Änderung noch dieses Jahr greifen. Wer schon mehr als zehn Prozent eines Buches gelesen hat und dieses dennoch zurückgeben will, der muss eine Anfrage an den Kundendienst senden. Dann wird zunächst geprüft, ob gegen die Missbrauchsrichtlinien verstoßen wurde oder nicht.

Amazon ändert Rückgaberichtlinien: Einführung in Deutschland noch ungewiss

Amazon will mit dieser Regelung die Rechte-Lücke schließen. Auch die britische Schriftsteuergewerkschaft „Society of Authors“ sowie zahlreiche Autoren und Autorinnen setzten sich für die neue Regelung ein. Allerdings ist noch unklar, wann die neuen Rückgaberichtlinien auch in Deutschland eingeführt werden. Außerdem stellte Amazon dieses Jahr seinen neuen E-Book-Reader vor, der im Oktober auf den Markt kommt. (vk)