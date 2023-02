Gefälschte Druckerpatronen bei Amazon verkauft: Händler reicht erstmals Klage ein

Von: Linus Prien

Das Logo des amerikanischen Giganten Amazon (Symbolbild). © IMAGO/Felix Schlikis

In Deutschland reichen der Versand-Riese Amazon und der Business-Technologie-Anbieter Brother Klage gegen einen Fälscherring ein, der Kunden betrog.

Berlin - Amazon hat in Berlin seine erste Klage gegen mutmaßliche Produktfälscher in Europa eingereicht. Dabei geht es um Toner-Kartuschen. Gemeinsam mit dem Business-Technologie-Anbieter Brother klagt Amazon gegen 18 mutmaßliche Mitglieder eines in Deutschland ansässigen Fälscherrings, wie der Online-Händler am Donnerstag (23. Februar) mitteilte.

Sie sollen leere Original-Tonerkartuschen von Brother gekauft und diese mit unechtem Tonerpulver befüllt haben, hieß es weiter zu der Klage beim Landgericht Berlin. Auch hätten sie gefälschte Kartuschen verkauft, die wie Originalprodukte aussehen sollten. Dazu griffen sie demnach auch auf Nachahmungen von Hologramm-Sicherheitslabeln zurück.

Amazon reicht Klage ein: Amazons Counterfeit Crimes Unit geht gegen Fälscher vor

Die rechtlichen Schritte werden durch Amazons Counterfeit Crimes Unit (CCU) angestoßen. Dabei handelt es sich um ein global aktives Team, welches auf „Klagen gegen Akteure mit schlechten Absichten, um Kunden, Verkaufspartner und Marken zu schützen“ spezialisiert ist, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des Unternehmens.

Auch Kebharu Smith, Leiter der CCU bei Amazon, äußerte sich zu dem Fall: „Wir tolerieren keine gefälschten Produkte in unseren Stores. Dies ist die erste Klage dieser Art, die wir in Europa einreichen. Wir machen damit sehr deutlich, dass wir harte Maßnahmen ergreifen, um Akteure mit schlechten Absichten überall dort zur Rechenschaft zu ziehen, wo sie ihr Unwesen treiben“.

Amazon reicht Klage ein: Unternehmen hat immer wieder mit Fälschungen zu kämpfen

Es mag sich zwar um die erste Klage dieser Art handeln, die das Unternehmen in Europa einreicht. Amazon hat jedoch seit Jahren mit dem Problem von Produktfälschungen auf seiner Plattform zu kämpfen und rief genau aus diesem Grund sein Experten-Team ins Leben. Zuvor hatte es bereits Klagen unter anderem gemeinsam mit Cartier, Valentino und dem Action-Kamera-Anbieter GoPro gegeben. (lp/dpa)