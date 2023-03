Amazon Fresh: Bald heftige Konkurrenz für deutsche Supermärkte?

Von: Christoph Gschoßmann

Lidl, Aldi und Co. müssen wohl bald neue Konkurrenz in Deutschland befürchten. Amazon drängt mit einem eigenen Projekt auf den Discounter-Markt.

München/London – Wenn der Name Amazon fällt, werden viele hellhörig: Der Global Player will wohl bald nicht nur über Onlineshopping oder Web Services Geld verdienen. Er könnte zeitnah auch Konkurrent für deutsche Discounter wie Aldi, Lidl und Co. werden.

Der erste Testlauf von Amazon Fresh fand in London statt. Im Großraum der Metropole wurden rund 15 Test-Filialen eröffnet. Den Discountern in Deutschland könnten die Knie schlottern, wenn man bedenkt, welch exorbitante finanzielle Power hinter dieser neuen Konkurrenz steckt. Eine groß angelegte Expansion in Deutschland könnte eine Revolution auf dem Feld der Discounter bedeuten.

Discounter-Filiale von Amazon Fresh bald auch in Deutschland? Amazon hält sich bedeckt

Noch reagiert der Versandriese aber zurückhaltend auf Anfragen in diese Richtung. Der Westen fragte bei Amazon nach. Amazon habe „für Deutschland hierzu keine Ankündigung gemacht“, hieß es darauf nur. Das klingt nicht wie eine klare Absage an mögliche Pläne, auch in Deutschland Märkte aufzumachen, sollte der Test in London greifen.

Laut Echo24 experimentiert man dort aktuell mit dem Sortiment des Markts, mit Kassenformaten und Preisen. Sobald eine erfolgreiche Konfiguration feststeht, ist anzunehmen, dass sich die Entscheider damit beschäftigen, wo eine Verbreitung von Amazon Fresh noch Sinn ergeben würde. Der erste Amazon-Fresh-Markt war 2020 in der Woodlands-Hills-Community in Kalifornien eröffnet worden. In London hatte die erste Filiale im März 2021 seine Pforten geöffnet.

Wohl vorerst keine Expansion: Amazon kündigt an, einige Geschäfte wieder zu schließen

Doch offenbar läuft bei den Amazon-Fresh-Läden auch nicht alles nach Plan. Laut dem Portal grocerydive.com hat Amazon vorerst die Eröffnung weiterer Geschäfte gestoppt. Chief Financial Officer Brian Olsavsky sagte demnach Anfang Februar während einer Telefonkonferenz, dass Amazon im vierten Quartal eine Wertminderung in Höhe von 720 Millionen US-Dollar verzeichnet habe. Wobei Amazon Fresh und Amazon Go den Großteil dieses Betrags ausmachten. Daher habe man beschlossen, einige Amazon-Fresh-Filialen mit geringem Wachstumspotenzial zu schließen. (cgsc)