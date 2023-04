Kaum einer weiß es: So können Sie Serien und Filme bei Amazon Prime zum halben Preis streamen

Von: Robin Dittrich

Mit Amazon Prime kann in vielen Bereichen Geld gespart werden. Selbst das Prime-Abo können Verbraucher für die Hälfte des eigentlichen Preises erhalten.

München – Mehr als 200 Millionen Amazon-Kunden nutzen den Prime-Service des Online-Händlers. Bereits im Jahr 2021 knackte Amazon diesen Meilenstein. Mit Amazon Prime können unter anderem Serie und Filme gestreamt werden. 89,90 Euro kostet das Abonnement (Stand: April 2023) pro Jahr – einige Verbraucher müssen nur die Hälfte zahlen.

Mit 50 Prozent Rabatt auf Amazon Prime Filme schauen

Mit Amazon Prime erhalten Verbraucher in Deutschland einige Vorteile bei dem Online-Händler. Unter anderem wird damit der Versand für die meisten Produkte kostenfrei. Zusätzlich kann der Streaming-Dienst mit einer großen Anzahl an Filmen und Serien genutzt werden. Mittlerweile überträgt Amazon Prime sogar Sportveranstaltungen wie die Fußball Champions League. Amazon Prime kostet in der Regel 89,90 Euro pro Jahr oder 8,99 Euro pro Monat. Erst im September 2022 erhöhte Amazon diesen Preis von bisher 69 Euro pro Jahr oder 7,99 Euro im Monat.

Der Preis für das Abo von Amazon-Prime wurde 2022 erhöht – einige Verbraucher können einen Rabatt von 50 Prozent erhalten. © Steinach/Imago

Für sozial schwächer aufgestellte Verbraucher bietet Amazon das Prime-Abo zum reduzierten Preis an. Erfüllen Kunden die Voraussetzungen und weisen diese nach, kann der zu zahlende Preis um satte 50 Prozent reduziert werden. Dieses Angebot richtet sich vor allem an sozialschwache Haushalte. Erhalten werden kann der Rabatt von Haushalten, die vom Rundfunkbeitrag befreit sind oder einen Sozialpass erhalten haben. Zum Rundfunkbeitrag gab es im Jahr 2023 einige Änderungen.

So erhalten Sie Amazon Prime zum halben Preis

Um sich vom Rundfunkbeitrag befreien zu lassen, muss ein Antrag gestellt werden. Dort müssen Verbraucher zunächst angeben, ob die Befreiung aus sozialen oder gesundheitlichen Gründen erfolgen soll. Beantragt werden kann die Befreiung vom Rundfunkbeitrag beispielsweise von Sozialhilfeempfängern, Empfängern von BaföG sowie Schwerbehinderte, in deren Schwerbehindertenausweis ein RF-Merkzeichen eingetragen ist. So können betroffene Verbraucher einen Schwerbehindertenausweis beantragen.

Wer kann die Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen:

Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe)

Empfänger von Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Empfänger von Sozialgeld und Bürgergeld (ehemals Arbeitslosengeld II)

Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Empfänger von BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld, die nicht bei den Eltern leben

Sonderfürsorgeberechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz (§ 27 e BVG)

Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel (§§ 61 bis 66) des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches - SGB XII)

Empfänger von Hilfe zur Pflege als Leistung der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Empfänger von Pflegegeld nach landesgesetzlichen Vorschriften (Landespflegegeldgesetz, nicht bei Pflegegeld nach § 37 SGB XI)

Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Abs. 1 Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Personen, denen wegen Pflegebedürftigkeit nach § 267 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 c des LAG ein Freibetrag zuerkannt wird

Volljährige, die in einer stationären Einrichtung leben (§ 45 Achtes Buch des Sozialgesetzbuches - SGB VIII)

taubblinde Menschen und Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie § 27 des BVG

Auch wer einen Sozialpass sein Eigen nennt, kann das um 50 Prozent reduzierte Abo von Amazon Prime beantragen. Dieser kann ebenfalls erhalten werden, wenn unter anderem Bürgergeld, Grundsicherung oder andere Sozialleistungen bezogen wird. Der Sozialpass ist nicht in jedem Bundesland erhältlich. Die Nachweise über die Befreiung des Rundfunkbeitrags oder den Sozialpass müssen im Amazon-Konto eingepflegt werden. Amazon prüft diese und schaltet dann das Prime-Abo zum halben Preis frei. Nach einem Jahr wird eine erneute Prüfung nötig.