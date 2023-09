Nächster Amazon-Prime-Day steht fest – er startet noch vor dem Black Friday

Von: Karolin Schäfer

Der nächste Amazon-Prime-Day steht vor der Tür. Das Unternehmen lockt Kunden noch vor der Rabatt-Schlacht am Black Friday mit neuen Angeboten.

Kassel – Amazon gilt als einer der beliebtesten Onlineversandhändler weltweit, auch wenn der Konzern seit Jahren immer wieder in der Kritik steht. Von Haushalt, Elektronik bis Lebensmittel und Haustierbedarf deckt der Internet-Gigant nahezu alle Kategorien ab. Mit speziellen Rabatt-Aktionen wie dem Amazon-Prime-Day will das Unternehmen Kunden mit zahlreichen Angeboten überzeugen.

Zuletzt konnten Interessierte im Juli nach Herzenslust shoppen und dabei noch ordentlich sparen. Nun steht ein weiteres Event auf dem Plan. Dieses soll sogar noch vor dem berühmten Black Friday stattfinden, der im November den Beginn der Weihnachtseinkaufsaison einläutet.

Amazon Sitz Seattle, Washington (USA) Gründung Jeff Bezos Umsatz (2022) 514 Milliarden US-Dollar

Amazon kündigt weiteren Prime Day 2023 an: Was bisher bekannt ist

Diesmal soll das Shopping-Event unter dem Namen „Prime Big Deal Days“ laufen, wie Amazon in einer Mitteilung Anfang August mitteilte. Dabei haben Kunden in 19 Ländern – einschließlich Deutschland – Zugang zu „exklusiven“ Angeboten des Konzerns, hieß es weiter. In Österreich, Belgien und Luxemburg können Verbraucher ebenfalls von dem Event profitieren.

Doug Herrington, CEO von Amazon Stores, kündigte das Shopping-Erlebnis bei Linkedin an. „Wir können es kaum erwarten, unseren Prime-Mitgliedern in dieser Saison frühzeitige, exklusive Rabatte zu ermöglichen.“ Wie viel Interessierte bei den Prime Big Deal Days wirklich sparen können, ist noch nicht bekannt.

Weiterer Amazon-Prime-Day 2023: Wann die Rabatt-Aktion stattfinden soll

Auch das genaue Datum der Rabatt-Schlacht steht noch nicht eindeutig fest. Das Event soll zumindest im Oktober stattfinden und wie der Name verrät, mehrere Tage andauern. „Weitere Details werden wir bald bekannt geben, wenn wir uns dem Ereignis nähern“, betonte Herrington. Das Verbrauchermagazin Chip vermutet, dass der Prime Day am 10. und 11. Oktober 2023 stattfinden könnte. Künftig will Amazon mehr Supermärkte eröffnen.

Amazon will mit einer neuen Rabattaktion wieder zahlreiche Kunden anlocken. © Richard B. Levine/imago

Zugang zu den Deals haben – wie bei bisherigen Prime Days – ausschließlich Prime-Mitglieder. Das bedeutet: Kunden müssen ein kostenpflichtiges Abo für 8,99 Euro monatlich abgeschlossen haben. Von den vergünstigten Preisen profitieren aber auch Kunden im Prime-Gratismonat. Der erste Prime Day fand 2015 statt, zum 20. Geburtstag von Amazon.

Doch Vorsicht: Nicht nur zum vergangenen Black Friday, auch bei künftigen Schnäppchen-Aktionen sollten sich Kunden vor Fake-Shops in Acht nehmen. Amazon selbst warnt immer wieder vor dreisten Betrugsmaschen und appelliert an seine Kundschaft. (kas)