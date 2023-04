Um Fehlkäufe zu vermeiden: Amazon plant offenbar Warn-Hinweis bei bestimmten Produkten

Online-Handel

Von Kilian Bäuml schließen

Um Retouren zu vermeiden, gibt Amazon in den USA bei einigen Produkten einen Warn-Hinweis. Das könnte gleich mehrere Vorteile haben.

München – Amazon ist der Platzhirsch unter den Online-Händlern. Bereits 2019 gab es in Deutschland rund 17 Millionen Deutsche Amazon-Prime-Nutzer, berichtet das Magazin für digitale Wirtschaft t3n.de. Seitdem haben sich die Zahlen vermutlich noch gesteigert. Geht man davon aus, dass jeder Nutzer nur eine Bestellung im Jahr macht, kommt man auf über 46.000 Bestellungen an einem einzigen Tag. Doch nicht jede Lieferung wird behalten, laut einer Studie wird jedes vierte Paket zurückgesendet, damit ist Deutschland Retouren-Europameister.

Damit die Rücksendungen in Zukunft abnehmen, hat sich der Online-Riese Amazon jetzt etwas einfallen lassen. Wie The Information berichtet, sollen Kunden vor einem Kauf darüber informiert werden, wenn ein Produkt häufig zurückgesendet wird. Das soll vor allem zu drei Dinge verbessern:

Die Kundenzufriedenheit soll steigen , da potenzielle Käufer vor Produkten gewarnt werden, wenn viele andere Kunden das Produkt zurückgesendet haben.

, da potenzielle Käufer vor Produkten gewarnt werden, wenn viele andere Kunden das Produkt zurückgesendet haben. Die Hersteller werden animiert , ihre Produkte möglichst hochwertig zu produzieren, damit Kunden sie nicht zurücksenden müssen.

, ihre Produkte möglichst hochwertig zu produzieren, damit Kunden sie nicht zurücksenden müssen. Es soll Müll gespart werden.

Amazon mit Hinweis zu rückgesandter Ware: Könnte Geld und Müll sparen

Nimmt man wieder an, dass jeder Amazon-Prime-Nutzer nur einmal im Jahr etwas bestellt, werden trotzdem immerhin über 11.000 Bestellungen als Retoure zurückgesendet – pro Tag. Das Problem dabei ist, dass die zurückgesendete Ware noch immer häufig einfach weggeworfen wird. Obwohl die Anbieter Rücksendungen seit 2020 nicht mehr einfach entsorgen dürfen, landen die Retouren trotzdem weiter massenhaft im Müll, berichtet das ZDF.

+ Einer Studie zufolge wird jedes vierte Paket aus dem Online-Shopping zurückgeschickt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Gegen die Zerstörung von Retoure-Sendungen möchte Amazon schon länger vorgehen, nachhaltiger ist es jedoch, wenn es erst gar nicht zu einer Retoure kommt. „Wir zeigen derzeit auf einigen Produktdetailseiten Informationen zur Rückgaberaten an, um unseren Kunden zu helfen, fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen“, sagte Amazon-Sprecherin Betsy Harden gegenüber The Information.

Weniger Rücksendungen wären auch für Amazon selbst positiv, denn das Rücksendeverfahren ist teuer. Um die Betriebskosten zu senken, wurden in diesem Jahr bereits 27.000 Stellen abgebaut, berichtet die Zeitung The Verge. Bisher gibt es die Kennzeichnung für häufig zurückgegebene Artikel nur in den USA. Ob die Kennzeichnung auch in Europa eingeführt wird und wann das sein könnte, ist bisher nicht bekannt. (Kilian Bäuml)

Rubriklistenbild: © Jens Büttner/dpa