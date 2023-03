Nach Rewe-Aus: Payback schließt sich Edeka an

Von: Robin Dittrich

Das Ende des Bonus-Punkteprogramms Payback bei Rewe steht schon längere Zeit fest. Doch es gibt bereits einen neuen Partner: Edeka.

Berlin – „Haben Sie eine Payback-Karte?“ ist wohl die am häufigsten gestellte Frage an der Rewe-Kasse. Damit soll im Jahr 2025 Schluss sein: Payback und Rewe werden ab dann nicht mehr weiter zusammenarbeiten. Das Bonus-Punkteprogramm Payback hat jedoch schon einen neuen Partner gefunden – und zwar Edeka

Payback schließt sich ab 2025 Edeka an – Partnerschaft mit Rewe endet

Seit 2014 kooperierten das Bonussystem Payback und die Supermarkt-Kette Rewe miteinander. Bei einem Einkauf konnte die Payback-Karte an der Kasse vorgelegt werden – Kunden sammelten so Punkte. Diese Punkte konnten Verbraucher dann online für Prämien einlösen. Diese reichen von Gutscheinen für Partner-Shops über Küchen-Utensilien bis hin zu Kaffeemaschinen. Mit der Kooperation von Payback und Rewe ist zum 1. Januar 2025 Schluss. Rewe will demnach in der Folge verstärkt auf ein eigenes Bonusprogramm setzen.

Nach dem Aus bei der Supermarkt-Kette Rewe schließt sich Payback jetzt Edeka an. © Kay-Helge Hercher/imago

Das Bonusprogramm Payback ist auf der Suche nach einem neuen Partner bei einem noch größeren Lebensmittelhändler gelandet. Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, schließen sich Payback und Edeka ab 2025 zusammen. Der Umsatz der Edeka-Gruppe lag im Jahr 2021 laut eigenen Angaben bei 62,7 Milliarden Euro, Edeka-Märkte hatten einen Anteil von 34,7 Milliarden.

Die Rewe Group erwirtschaftete im selben Jahr einen Umsatz von 76,5 Milliarden Euro, der Lebensmitteleinzelhändler Rewe allerdings nur 23,8 Milliarden Euro. Bonuspunkte sollen ab 1. Januar 2025 bei Edeka sowie bei den dazugehörigen Märkten von Netto und Marktkauf gesammelt werden können.

Payback und Edeka erwarten beidseitige Vorteile von neuer Zusammenarbeit

Nicht nur Payback wechselt zum Jahr 2025 den Geschäftspartner, sondern auch Edeka. Die Supermarktkette arbeitet seit 15 Jahren mit dem Payback-Konkurrenten DeutschlandCard zusammen, die damals ihrerseits die „Edecard“ ersetzte. Nach dem 31. Dezember 2024 ist dann Schluss mit der DeutschlandCard bei Edeka. Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, verspricht sich Edeka von dem Wechsel „eine höhere Reichweite, effektivere und gezieltere Werbeanstöße sowie bessere Kundendaten.“

Die Zusammenarbeit von Payback und Edeka ab dem Jahr 2025 bringt laut Lebensmittel Zeitung beidseitige Vorteile, auf die beide Partner angewiesen waren. Payback brauchte nach dem Rewe-Ende einen neuen und starken Partner an seiner Seite. Die DeutschlandCard kam nicht bei allen Edeka-Filialen gut an, einige von ihnen verweigerten die Zusammenarbeit – das könnte sich mit Payback ändern. Die rund 3500 selbstständigen Kaufleute bei Edeka können jedoch frei entscheiden, ob sie eine Zusammenarbeit mit Payback eingehen möchten.