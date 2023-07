Was bedeutet die Schlüsselzahl 71 auf dem Führerschein?

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Auf der Rückseite des Führerscheins sind zwei- und dreistellige Schlüsselzahlen mit verschiedenen Bedeutungen zu finden. Was steckt hinter der Zahl 71?

München – Spalten, Ziffern, verschiedene Daten und Zahlen: Die Angaben auf der Rückseite des Führerscheins können schnell undurchsichtig wirken. Besonders in der letzten Spalte der angezeigten Tabelle, unter der Ziffer 12, sind in manchen Fällen zwei- und dreistellige Zahlen zu finden. Sie werden Schlüsselzahlen genannt. Welche Schlüsselzahlen gibt es und was bedeuten sie? Unterdessen plant die EU eine neue Führerscheinrichtlinie, von der beinahe alle Autofahrenden betroffen wären.

Allgemein ist die Rückseite des Führerscheins in eine Tabelle aufgeteilt. Drei der insgesamt vier Spalten sind dabei recht übersichtlich. Unter der Ziffer 9 wird die jeweilige Fahrzeugklasse angezeigt, unter der Ziffer 10 das Ausstellungsdatum der Fahrerlaubnis für die jeweilige Fahrzeugklasse und unter der Ziffer 11 das eventuelle Ablaufdatum der Erlaubnis.

Auf der Rückseite eines Führerscheins ist diese Tabelle zu finden. Was bedeuten die Schlüsselzahlen in der letzten Spalte? (Symbolfoto) © IMAGO / Lem

Schlüsselzahlen in Spalte „12“ auf dem Führerschein: Das steckt hinter den Zahlen

In der letzten Spalte der Tabelle befindet sich die Ziffer 12. Hier können auf einigen Führerscheinen zwei- oder dreistellige Schlüsselzahlen auftauchen, die Zusatzangaben, Auflagen und Beschränkungen symbolisieren. Befindet sie sich in der Zeile einer Fahrzeugklasse, gilt die Schlüsselzahl explizit nur für das jeweilige Fahrzeug in der Zeile. Befindet sie sich hingegen in der letzten Zeile, gilt die Schlüsselzahl für alle Fahrzeuge.

Die Bedeutungen der Schlüsselzahlen sind gesetzlich in der Anlage 9 zur Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr geregelt. Eine zweistellige Schlüsselzahl bedeutet dabei, dass sie EU-weit gültig ist. Eine dreistellige Schlüsselzahl zählt hingegen nur für Deutschland.

Das sind häufige Schlüsselzahlen und ihre Auflagen/Beschränkungen:

Schlüsselzahl Zusatzangabe/Auflage/Beschränkung 01 Korrektur des Sehvermögens und/oder Augenschutz 01.01 Brille 01.02 Kontaktlinse(n) 02 Hörhilfe/Kommunikationshilfe 03 Prothese/Orthese der Gliedmaßen

Was bedeutet Schlüsselzahl 71 in der letzten Spalte auf dem Führerschein?

Eine mögliche Schlüsselzahl auf der Rückseite des Führerscheins kann zum Beispiel auch die 71 sein. Was bedeutet sie? In der Verordnung findet sich hinter der Schlüsselzahl 71 die Angabe: Duplikat des Führerscheins Nummer … (EU/UN-Unterscheidungszeichen, im Falle eines Drittlandes, z. B. „71.987654321.HR“). Damit handelt es sich nicht um eine Auflage oder Beschränkung, sondern lediglich um eine Zusatzangabe. Sie informiert, dass der Führerschein dupliziert wurde.

Schlüsselzahl Zusatzangabe/Auflage/Beschränkung 71 Duplikat des Führerscheins Nummer … (EU/UN-Unterscheidungszeichen, im Falle eines Drittlandes, z. B. „71.987654321.HR“)

Wer einen deutschen Führerschein hat, sollte diesen am besten nochmal genauer checken. Millionen Autofahrer müssen ihre Führerscheine bis 2033 umtauschen. Für einige Jahrgänge ist die Frist schon verstrichen. Sie dürfen sich ohne gültigen Lappen nicht mehr ans Steuer setzen. (nz)