Angst vor kaltem Winter: Nachfrage nach Brennholz steigt

Im Zuge des Ukraine-Krieges sind Kaminofen bundesweit Mangelware geworden. Die Nachfrage ist hoch. © Silas Stein/dpa

Der Ukraine-Krieg und die Sorge um die Energieversorgung haben viele Bürger verunsichert. Die Folge: Holzöfen sind gefragt wie nie. Doch auch ein Ofen garantiert kein warmes Wohnzimmer, wenn es am Brennholz fehlt. Dass sich die Lage aktuell zuspitzt, lesen Sie hier:

Hessen - 20 bis 50 Mal am Tag klingelt das Telefon bei Udo Gärtner vom Brennholzlieferanten Lumberjack im Main-Kinzig-Kreis in Hessen. Und meistens wollen die Anrufer dasselbe: Brennholz. Und zwar so viel wie möglich. Holzscheite sind das neue Klopapier, so scheint es.

Wie fuldaerzeitung. de berichtet, hat Hessen-Forst Ideen, um die Preisspirale beim Brennholz zu stoppen.

Die steigenden Preise bei fossilen Brennstoffen sorgen auch dafür, dass Holz teurer wird. Dies liege nicht nur an der immensen Nachfrage, sondern auch an höheren Kosten in Produktion, Einkauf und Transport. Während Gärtner früher etwa 55 bis 65 Euro pro Festmeter ab Waldrand zahlte, liege der Preis nun bei etwa 70 bis 80 Euro. Dazu kommen die sogenannten Kutscherlöhne für den Transport, die sich von 14 auf 30 Euro pro Festmeter Fracht mehr als verdoppelt haben.