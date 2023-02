Verwirrung um Straßenschilder: „Darf man hier parken?“

Von: Patryk Kubocz

Teilen

Eigentlich bekannte Straßenschilder können für Verwirrung sorgen. Ein Reddit-User ist über ein Schilderkombination irritiert. Darf hier geparkt werden?

Kassel – Auch wenn man in der Fahrschule die meisten Straßenschilder lernt, können manche Konstruktionen im realen Straßenverkehr selbst die versiertesten Verkehrsteilnehmer verwirren. So fragte sich auch der Reddit-User „fishermanfritz“ im deutschen Subreddit „r/de“, ob er an der Stelle packen dürfe, die er abfotografiert hatte, berichtet hna.de.

„Ich bin komplett verwirrt“, kommentiert der User seinen Beitrag auf der US-amerikanischen Social-News-Website. Der User „Kindly_Direction_198“ antwortet mit einem „klaren Jein“. Der Rest der User versuchen den Schilderwald zu erklären. Das Bild zeigt insgesamt fünf Schilder, die am Straßenrand an einem Rohrpfosten angebracht sind. Wissen Sie, ob man hier parken darf? Die Antwort auf die Frage des Reddit-Users wird im Folgenden beantwortet.

Im Subreddit „r/de“ zeigt sich ein User irritiert ob der komischen Straßenschildkonstruktion. © „fischermanfritz“/Screenshot Reddit

Reddit-Post über Straßenschilder sorgt für Verwirrung – Ist Parken hier erlaubt?

Was bedeuten überhaupt die Schilder, die auf dem Post des Users „fishermanfritz“ zu sehen sind? Dafür lohnt sich ein Blick in das Verkehrszeichenregister des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Dabei sollte Schild Nummer eins und drei jedem bekannt sein. Es handelt sich um die Schilder mit den Nummern 283 und 286, die das absolute beziehungsweise eingeschränkte Halteverbot anzeigen.

Was die Schilder auf von dem Reddit-Post von oben nach unten aussagen:

Verkehrszeichen 283: Absolutes Halteverbot Zusatzzeichen 1042-33: Zeitliche Beschränkung bezogen auf das absolute Halteverbot. Es gilt von sechs bis neun Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Verkehrszeichen 286: Eingeschränktes Halteverbot Zusatzzeichen 1042-33: Zeitliche Beschränkung bezogen auf das eingeschränkte Halteverbot. Es gilt von neun bis 15 Uhr und von 19 bis sechs Uhr Zeichen 315: Das Fahrzeug darf auf dem Gehweg parken, muss sich in diesem Fall vollständig auf diesem befinden. Dies ist nur auf der rechten Fahrbahnseite gestattet. Quelle: Verkehrszeichenregister des Deutschen Verkehrssicherheitsrates

Die Schilder zu den Halteverboten werden jeweils durch ein Zusatzzeichen ergänzt. Dabei haltet es sich jeweils um das Zusatzzeichen 1042-33, das eine zeitliche Beschränkung der Halteverbotszone angibt. Heißt also: Zwischen sechs bis neun Uhr und 15 bis 19 Uhr herrscht in diesem Bereich ein absolutes Halteverbot – in den restlichen Zeiten ist das Halten eingeschränkt.

Verwirrung um Straßenschilder auf Reddit – Was sagt das letzte Schild aus?

Beim letzten Schild auf dem Bild des Reddit-Posts handelt es sich um das Verkehrszeichen 315, das in verschiedenen Formen daherkommt. Grundsätzlich sagt es aus, dass ein Fahrzeug auf dem Gehweg geparkt werden darf. Dabei kann man sich die Eselsbrücke bauen: Wenn das eigene Auto so steht, wie es auf dem Bild abgebildet wird, muss man sich keine Sorgen um ein Knöllchen machen. In diesem Fall besagt das Parkschild: Fahrzeuge müssen im Ganzen auf dem rechten Gehweg abgestellt werden. Die Pfeile in beide Richtungen sagen aus, dass diese Parkerlaubnis sowohl vor als auch nach dem Rohrpfosten gestattet ist.

Auch andere Straßenschilder sorgen für Verwirrung beim Parken, da sie kaum jemand kennt: Das halbierte Auto ist ein Paradebeispiel dafür.