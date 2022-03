Dringendes Update bei FRITZ!Box erforderlich: Ausfall wichtiger Funktion droht

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Bei der FRITZ!Box ist ein dringendes Update fällig. (Symbolbild) © Christoph Hardt/IMAGO

Die Telekom kündigt an, dass es am 15. März ein Update in ihrem Netz geben wird. Nutzer müssen bis dahin ihre FRITZ!Box aktualisiert haben - anderenfalls funktioniert diese nur noch eingeschränkt.

München - Wie die Telekom auf ihrer Homepage mitteilt, gibt es am 15. März ein weitreichendes Update in ihrem Netz. Um die eigene FRITZ!Box auch danach weiter uneingeschränkt verwenden zu können, müssen Nutzer die Firmwareversion ihres Routers überprüfen. Für viele ist dann ein Update notwendig, anderenfalls droht der Ausfall einer wichtigen Funktion. Schon früher gab es ein „Ablaufdatum“ für bestimmte Router.

Router-Update: So überprüft man die Versionsnummer

Welche Versionsnummer die eigene FRITZ!Box hat, kann man über die Benutzeroberfläche des Routers erfahren. Dort findet man laut Telekom unter „System“, die Rubrik „Update“ und hier dann die Registerkarte „FRITZ!OS-Datei“. Wichtig ist, dass man dafür die „erweiterte Ansicht“ aktiviert hat.

Sollte die FRITZ!Box nun mit der Version 7.25 bestückt sein, rät die Telekom dringend zu einem Update. Denn anderenfalls kann man ab dem 15. März mit dem Router nicht mehr telefonieren. Der Internetzugang ist davon aber nicht betroffen.

Router-Update: Wie installiert man es?

Und wie erhält man nun ein Update der FRITZ!Box? Dafür gibt es laut Telekom zwei Möglichkeiten: Zum einen besteht die Möglichkeit, Updates automatisch zu installieren. Wer diese Funktion aktiviert hat, sollte bereits die neueste Version erhalten haben. Zum anderen gibt es die Alternative, ein manuelles Update oder ein Online-Update durchzuführen. Wie sich Verbraucher grundsätzlich vor Sicherheitslücken in WLAN-Routern schützen können, lesen Sie hier.

Laut AVM funktioniert ein manuelles Update folgendermaßen:

1 FRITZ!OS-Datei herunterladen

Laden Sie zunächst die FRITZ!OS-Datei herunter. Falls über Ihre eigene FRITZ!Box keine Verbindung ins Internet möglich ist, können Sie die Datei z.B. bei Ihrem Nachbarn oder im Internetcafe herunterladen:

Laden Sie zunächst die FRITZ!OS-Datei herunter. Falls über Ihre eigene FRITZ!Box keine Verbindung ins Internet möglich ist, können Sie die Datei z.B. bei Ihrem Nachbarn oder im Internetcafe herunterladen: 1. Rufen Sie im Internetbrowser ftp.avm.de/fritzbox/ auf.

2. Wechseln Sie in den Ordner Ihres FRITZ!Box-Modells, anschließend in den Unterordner „deutschland“ bzw. „other“ und dann in den Ordner „fritz.os“.

Hinweis: Die vollständige Modellbezeichnung Ihrer FRITZ!Box steht in der Benutzeroberfläche auf der Seite „Übersicht“ und auf der Geräteunterseite.

3. Laden Sie die Datei mit der Endung „.image“ auf den Computer herunter.

2 Aktuelles FRITZ!OS installieren

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf „System“.

2. Klicken Sie im Menü „System“ auf „Update“.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte „FRITZ!OS-Datei“.

4. Klicken Sie auf „Einstellungen sichern“ und bestätigen Sie die Ausführung zusätzlich an der FRITZ!Box, falls Sie dazu aufgefordert werden.

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf „System“. 2. Klicken Sie im Menü „System“ auf „Update“. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte „FRITZ!OS-Datei“. 4. Klicken Sie auf „Einstellungen sichern“ und bestätigen Sie die Ausführung zusätzlich an der FRITZ!Box, falls Sie dazu aufgefordert werden. Hinweis: Sichern Sie nach der Installation unter „System > Sicherung“ erneut die Einstellungen der FRITZ!Box. Dann können Sie jederzeit eine funktionierende Konfiguration wiederherstellen.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen...“ bzw. „Datei auswählen“.

6. Wählen Sie die FRITZ!OS-Datei aus, die Sie heruntergeladen haben (Image-Datei).

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Update starten“.

Lesen Sie auch Herzogin Meghan: Vater Thomas will ihre „Lügen“ vor Gericht aufdecken Ist Herzogin Meghan eine Lügnerin? Thomas Markle macht seiner Tochter erneut schwere Vorwürfe und schreckt auch vor einer Aussage vor Gericht nicht zurück. Herzogin Meghan: Vater Thomas will ihre „Lügen“ vor Gericht aufdecken Ungelöster Fall Peggy Knobloch: Mutter erzählt von letzten Worten des kleinen Mädchens Nahe Bayreuth in Oberfranken: Noch immer sind viele Fragen im ungelösten Fall Peggy Knobloch offen. Ihre Mutter und ihre Schwester geben RTL ein emotionales TV-Interview. Ungelöster Fall Peggy Knobloch: Mutter erzählt von letzten Worten des kleinen Mädchens

Für ein Online-Update muss man laut AVM hingegen Folgendes tun:

Wenn Sie in der Benutzeroberfläche unter „System > Update > Auto-Update“ die Option „Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und neue Versionen automatisch installieren“ aktivieren, werden künftige Updates automatisch installiert. Das automatische Update wird erst einige Zeit nach Erscheinen des Updates durchgeführt und in Etappen verteilt. Ein Online-Update ist immer sofort möglich.

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf „System“.

2. Klicken Sie im Menü „System“ auf „Update“.

2. Klicken Sie im Menü „System“ auf „Update“. Wichtig:

Wenn das Menü „Update“ nicht vorhanden ist, wurde die FRITZ!Box vom Internetanbieter zur Verfügung gestellt. Bei diesen Geräten installiert der Anbieter das neue FRITZ!OS automatisch. Es ist daher nicht möglich und auch nicht erforderlich, ein Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zu installieren. Informationen zur neuen FRITZ!OS-Version und möglichen Terminen erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Wenn das Menü „Update“ nicht vorhanden ist, wurde die FRITZ!Box vom Internetanbieter zur Verfügung gestellt. Bei diesen Geräten installiert der Anbieter das neue FRITZ!OS automatisch. Es ist daher nicht möglich und auch nicht erforderlich, ein Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zu installieren. Informationen zur neuen FRITZ!OS-Version und möglichen Terminen erhalten Sie von Ihrem Anbieter. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues FRITZ!OS suchen“.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Update jetzt starten“.

Die Version 7.29 ist von dem Update nicht betroffen. Wessen FRITZ!Box also bereits über diese Version verfügt, muss nichts weiter unternehmen, sondern kann auch nach dem 15. März ganz entspannt telefonieren. (jb)

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.