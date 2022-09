Eltern von Neugeborenen können jetzt Kindergeld online beantragen und bei Elster einreichen

Von: Stella Henrich

Erstmals ist der Antrag für Kindergeld ab sofort für Eltern von Neugeborenen digital möglich. Mehr Geld gibt dagegen für alle Eltern. Ab dem 1. Januar 2023 steigt die Transferleistung auf 227 Euro.

München ‒ Das dürfte alle Eltern in Anbetracht permanent steigender Kosten für Energie, Lebensmittel und Wohnen freuen: Das Kindergeld steigt. Konkret heißt das, die Transferleistung des Bundes wird ab dem 1. Januar 2023 von derzeit 219 um acht Euro auf dann 227 Euro pro Kind angehoben. Eltern von Neugeborenen können die Leistung ab sofort sogar auch online auf dem Elster-Portal – sozusagen dem digitalen Finanzamt – einreichen.

Bisher konnten Eltern den Kindergeldantrag zwar bereits online ausfüllen. Sie mussten ihn allerdings danach noch ausdrucken, unterschreiben und einreichen. Dieser Aufwand entfällt nun. Eltern von Neugeborenen - sie sparen dadurch nicht nur Papier, sondern auch kostbare Zeit.

Kindergeld für Eltern von Neugeborenen: Online-Antrag mit Elster

Zunächst wird der Antrag auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit im Menüpunkt „Kindergeld-Antrag bei Geburt“ gestellt. Danach müssen Eltern die Frage „ Möchten Sie Kindergeld für Ihr leibliches, neugeborenes Kind beantragen?*“, mit JA bestätigen. Nur dann wird den Erziehungsberechtigten im nächsten Bildschirm die Möglichkeit angeboten, das Formular mit Elster einzureichen. Alternativ können Mamas und Papas natürlich auch ohne Elster weitermachen, den Antrag ausdrucken, unterschreiben und anschließend bei der Familienkasse einreichen.

Wer sich für den digitalen Weg entscheidet, wird von der Seite der Arbeitsagentur auf das Elster-Portal weitergeleitet, muss sich dort in wenigen Schritten identifizieren und wählt dabei am besten die benutzerfreundlichste Methode – das „mobile Login“ – aus. Sie führt automatisch zur Elster-Smart-App. Mit deren Hilfe lässt sich der Antrag anschließend ohne Unterschrift an die zuständige Finanzkasse übermitteln. Voraussetzung ist allerdings ein aktiver, einmaliger Elster-Account.

Kindergeld beantragen: Geld auch für Kinder bis 25 Jahre möglich

Ebenfalls Kindergeld erhalten Mütter und Väter für Kinder bis 18 Jahre. Manche bekommen stattliche Hilfen auch für ihren Nachwuchs, bis dieser 25 Jahre alt ist. Die Höhe des Geldes hängt davon ab, wie viele Kinder Eltern haben. Das gilt auch dann, wenn eines der Kinder nicht im eigenen Hausstand lebt: Außerdem steht Eltern ab dem dritten Kind mehr Kindergeld zu – selbst dann, wenn dessen Geschwister beim anderen Elternteil leben.

Kindergeld seit 1.1.2021 Höhe in Euro 1. Kind 219 2. Kind 219 3. Kind 225 ab dem 4. Kind 250

Eltern, die einen Antrag für über 18-jährige Kinder stellen möchten, kommen momentan noch nicht darum herum, das Formular dafür erst auszudrucken und danach bei der Kasse „analog“ einzureichen. Der digitale Weg wie für Eltern von Neugeborenen ist also weiterhin nicht möglich.

