Aufschlag von über 1000 Prozent: Anwohnerparken wird massiv teurer

Von: Stella Henrich

Teilen

Die Preise für Lebensmittel, Energie und Mieten steigen. Bundesweit explodieren die Preise für die Bürger, der sich nicht gegen diese Preissprünge wehren kann. Nun wollen Städte und Kommunen auch noch die Gebühr für das Anwohnerparken deutlich anheben.

München ‒ Jetzt dürfte selbst dem letzten Spaßvogel das Lachen im Halse stecken bleiben. Denn gleichwohl der Staat versucht, den Bürger auf der einen Seite mit Bonusleistungen aus dem Entlastungspaket 2022 zu entlasten, drehen Kommunen und Städte auf der anderen Seite an der Preisschraube. Jetzt soll in vielen Städten das Anwohnerparken deutlich teurer werden. Und das mit über 1000 Prozent.

In Berlin wird der Bürger für das Anwohnerparken ab dem kommenden Jahr statt 10,20 Euro jährlich mit 120 Euro zur Kasse gebeten. Je nach Parkzone fallen dann statt 1,20 oder 3 Euro, 2,30 und 4 Euro pro angefangene Stunde an. Das kam bei einer Umfrage der Bild-Zeitung heraus. In Freiburg kostet ein Anwohnerparkausweis bereits seit April 360 Euro pro Jahr - bislang waren 30 Euro fällig. In Tübingen werden 180 Euro bzw. 120 Euro in Rechnung gestellt - abhängig davon, wie schwer das Fahrzeug ist.

Schilder für das Anwohnerparken. (Symbolbild) © imago

Auch im Norden des Landes, in Hamburg, wird dem Bürger bereits tiefer in die Tasche gegriffen. Hier zahlt er seit Beginn des Jahres 64 Euro - zuvor waren es 45 Euro im Jahr.

Anwohnerparken: Bundesländer können nun die Gebühren für das Parken anpassen

Den Weg für Erhöhungen hatte das Deutschland im Juli vergangenen Jahres per Verordnung für die Kommunen freigemacht. Ermöglicht wurde dies durch eine Gesetzesänderung auf Bundesebene, dem Straßenverkehrsgesetz. Zuvor waren Gebühren für Anwohnerparkausweise gedeckelt auf 30,70 Euro. Das gilt nun nicht mehr. Die Bundesländer haben nun die Möglichkeit, ihre Gebührenordnung für das Parken anzupassen. Einen Schritt, den Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, längst für überflüssig hält. „Städte können dann das Bewohnerparken auf mehr als 300 Euro im Jahr anheben“, so Dedy gegenüber Faz.net.

Die neue Möglichkeit, mehr Geld einzukassieren, nutzten gleich mehrere Städte - beispielsweise Karlsruhe, Heidelberg, Ulm und Freiburg.

Anwohnerparken: Städtischer Raum zu wertvoll, um nur Parkplatz oder Straße zu sein

Autos, die immer größer würden, und jährlich steigende Zulassungszahlen überforderte den städtischen Verkehr, sagt Helmut Dedy. „Staus, Abgase und Lärm mindern die Lebensqualität in den Städten. Der städtische Raum ist viel zu wertvoll, um nur Parkplatz oder Straße zu sein“, so der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags. Der bisherige Verwaltungsaufwand und die Beschilderung beim Anwohnerparken könnten kaum durch Parkausweise gegenfinanziert werden, so Dedy auf Faz.net.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte zuvor bereits die Länder und Kommunen aufgefordert, die Kosten für Parkausweise zu erhöhen. Jedes Jahr steigt die Zahl der neu zugelassenen Auto in Deutschland um eine halbe Million an. Gleichzeitig werden die Autos immer länger, breiter und schwerer.

Anwohner haben kaum eine Möglichkeit, diese Gebühren abzuwehren. Entweder sie zahlen oder sie mieten einen privaten Stellplatz für ihr Auto. Was angesichts der Knappheit von Garagen und Stellplätzen künftig teuer zu Buche schlagen dürfte.

Warnleuchten im Auto und was sie bedeuten Fotostrecke ansehen

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.