WhatsApp: Messengerdienst mit neuem Symbol - ein kleiner Ring mit Häkchen

Von: Stella Henrich

Wöchentlich überrascht der Messengerdienst seine Nutzer mit immer neuen Feature. Nun also das: Künftig soll neben den Nachrichten ein kleiner Ring mit Häkchen stehen.

München ‒ Wie das Internetportal WABetaInfo berichtet, zeigt das neue Symbol bei WhatsApp - ein kleiner Ring mit Häkchen - an, wenn die letzte Nachricht in einem Chat eine Reaktion auf einen Status war. Damit soll auf den ersten Blick erkennbar werden, worauf sich eine Nachricht bezieht. So sieht man, ob es um die eigene Statusmeldung geht oder nicht, ohne den Chat öffnen zu müssen.

WhatsApp: Neue Funktion soll noch in der Entwicklung sein

Mit der neuen Funktion sollen Nutzer sofort verstehen, worauf sich ein Empfänger bezieht. Aktuell befindet sich die Funktion noch ein der Entwicklung und ist nur für Betatester verfügbar. Ob und wann sie für alle Nutzer umgesetzt wird, sei noch nicht klar, so WEBetaInfo weiter. Das Symbol soll für IOS und Adroid bereitgestellt werden.

Erst vor wenigen Tagen hat WhatsApp angekündigt, eine Funktion einzuführen, mit der sich gelöschte Nachrichten wiederherstellen lassen. Und Tippfehler in Nachrichten lassen sich künftig mit einer Autokorrektur ausbessern und versenden.

